La esperada tercera Venta Nocturna de Liverpool está cada vez más cerca a llevarse a cabo y promete, como en cada edición, llegar con promociones especiales y atractivos descuentos en una amplia variedad de departamentos con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra única, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.

Este evento comercial se lleva a cabo en cuatro ediciones al año, coincidiendo con fechas clave como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de la tienda y la temporada navideña. Cada jornada suele extenderse por dos o tres días, periodo en el que los clientes pueden aprovechar al máximo las ofertas que la departamental pone a su disposición.

¿Qué departamentos que tendrán descuento durante la Venta Nocturna?

La tercera Venta Nocturna se realizará en octubre para conmemorar el aniversario de la tienda departamental y tendrá interesantes promociones y descuentos en las siguientes categorías.

Moda: Ropa, calzado y accesorios para dama, caballero, niños y bebés.

Tecnología: Teléfonos celulares, computadoras, tablets, smartwatches, audio y accesorios electrónicos.

Electrodomésticos: Línea blanca, cocinas integrales, cafeteras, licuadoras, y más.

Hogar y decoración: Muebles, colchones, blancos, artículos de cocina, decoración y organización.

Belleza: Perfumería, maquillaje, cuidado de la piel y herramientas de estilismo.

Juguetería: Amplia gama de juguetes para todas las edades.

Deportes y tiempo libre: Equipamiento, ropa deportiva, bicicletas, entre otros.

Viajes y experiencias: Algunas sucursales incluirán descuentos en paquetes de viaje y experiencias seleccionadas.

Además de los descuentos directos, Liverpool ofrecerá meses sin intereses con tarjetas participantes o cupones exclusivos por compras a través de la aplicación Liverpool Pocket.

Durante este periodo de promociones y descuentos, Liverpool abrirá las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas.

Al ser un formato que solo tiene vigentes dos o tres días en cada temporada, tienes poco tiempo para disfrutar y encontrar los precios más bajos. No obstante, la tienda departamental le recuerda a sus clientes que también pueden aprovechar la Venta Nocturna en liverpool.com.mx las 24 horas del día o bien mediante la aplicación móvil.

YC