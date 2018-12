Muestran interés en plan de jóvenes aprendices 200 empresas de Jalisco

Alrededor de 200 empresas de los tres sectores económicos más importantes (industria, comercio y servicios) tienen interés en emplear a jóvenes aprendices en su plantilla laboral, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco.

Mauro Garza, presidente del organismo, aseguró que respaldan el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” del Gobierno federal, pero solicitaron transparencia en sus reglas de operación y una evaluación de aptitudes e intereses de quienes recibirán las becas.

El sector industrial de Jalisco puede recibir a miles de jóvenes aprendices, especialmente las mil empresas medianas y grandes, algunas de las cuales podrían emplear hasta 50 trabajadores, declaró Daniel Curiel, titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

El empresario Enrique Michel, de Dulces de la Rosa, dijo que también está dispuesto a participar en el programa, aunque todavía no hay contactos con el Gobierno federal para entrar en él.

Choferes y auxiliares, vacantes que llenarán jóvenes aprendices

Más de 200 empresas radicadas en Jalisco han mostrado interés en participar en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para emplearlos como aprendices, aseguró Mauro Garza Marín, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco.

Estas compañías, medianas y grandes en su mayoría, buscarán incorporar a jóvenes para emplearlos en áreas de mayor necesidad, principalmente en puestos de auxiliar administrativo y contable, en el área comercial y de ventas, choferes y repartidores.

“Es muy importante tener acceso a la información de los jóvenes que están interesados en participar en este programa, para tener las aptitudes y tipos de puestos donde se puedan incorporar”, indicó Garza Marín.

Jalisco es el cuarto Estado de la República con mayor número de “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, con 224 mil 146 personas, publicó EL INFORMADOR.

Se calcula que el nuevo programa federal podría impactar a 112 mil jóvenes que recibirán tres mil 600 pesos mensuales por capacitarse en el mercado laboral, y 11 mil más recibirán dos mil 400 pesos de beca para proseguir sus estudios de licenciatura.

De acuerdo al titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez, alrededor de mil empresas industriales de gran tamaño tienen capacidad para absorber hasta 50 jóvenes aprendices cada una, de las casi 40 mil unidades económicas del sector en Jalisco.

“No tenemos el cálculo todavía, pero sí podríamos hablar de varios miles de jóvenes que entrarían en el esquema”, comentó Curiel.

Jaime Enrique Michel Velasco, dueño de la compañía Dulces de la Rosa, estimó que su empresa puede dar espacio hasta a 150 jóvenes aprendices, principalmente para desarrollar funciones como cocineros y operarios.

Según el empresario, la aplicación del programa “debe ser con mucho cuidado, porque hay empresarios que se aprovechan de la figura de los aprendices, por eso se había acabado esa figura, porque toda la vida lo eran y les pagaban apenas la mitad o menos”.

El economista y periodista Luis Miguel González consideró que el mayor reto de las nuevas becas laborales para los jóvenes es que no se aproveche su talento para ubicarlos en buenos empleos hacia el futuro. “Estamos hablando de un bono demográfico gigantesco. Más allá del tema político y económico, el gran riesgo es no aprovechar el talento que tienen los jóvenes, México no se puede dar el lujo de no canalizar toda esa energía y potencial”.