La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el día de ayer que, gracias al trabajo de inteligencia realizado por personal de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios, se logró la captura y vinculación a proceso de Jesús “N”, presunto feminicida de su propia madre .

El ahora imputado está señalado por los hechos registrados en diciembre de 2024, al interior de una finca ubicada en la Colonia Rancho Nuevo, en el Municipio de Guadalajara .

Según las investigaciones, el día del asesinato, la madre de Jesús "N" se hallaba en compañía de sus familiares, entre ellos el ahora vinculado a proceso. En un momento dado todos se retiraron del lugar, quedando solo el agresor con su progenitora.

La hija de la hoy occisa regresó tiempo después al domicilio, pero nadie le abrió la puerta, por lo que encontró la manera de ingresar al inmueble y en una de las habitaciones encontró a su madre inconsciente y con golpes en el rostro, por lo que contactó a los servicios de emergencia, quienes al llegar a la finca confirmaron el deceso de la víctima.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulación .

La Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios llevó a cabo diligencias bajo los protocolos establecidos, mediante los cuales se obtuvieron datos de prueba y otros indicios que permitieron identificar a Jesús “N” como probable responsable del hecho, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Policía de Investigación lograron la captura de Jesús “N” quien ya fue puesto a disposición del Juez de Control, el cual consideró que los elementos aportados eran suficientes y le dictó auto de vinculación a proceso por feminicidio. Como medida cautelar ordenó prisión preventiva oficiosa que deberá de cumplir por la temporalidad de un año.

