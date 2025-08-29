Este viernes 29 de agosto, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la depreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.6666 pesos por unidad (7:19, Ciudad de México) lo que representa una depreciación del 0.93% de la moneda mexicana.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 29 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.6522 pesos por dólar para este viernes 29 de agosto.

Otras divisas

Esta mañana, 14 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg retrocede frente al dólar, las excepciones son la corona noruega, que avanza 0.09% y el dólar neocelandés (0.08%).

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 29 de agosto de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.75 19.04 BBVA Bancomer 17.81 18.94 Banorte 17.40 19.00 Citibanamex 18.02 19.12 Scotiabank 17.60 19.30

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

AS