Viernes, 29 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano RESBALA frente al dólar al inicio de este viernes 29 de agosto

La divisa mexicana amanece este viernes 29 de agosto con una tendencia a la depreciación frente al dólar

Por: Anel Solis

La mañana de este 29 de agosto, el peso mexicano inicia con una tendencia a la depreciación frente al dólar. UNSPLASH/ E. Akiurt

La mañana de este 29 de agosto, el peso mexicano inicia con una tendencia a la depreciación frente al dólar. UNSPLASH/ E. Akiurt

Este viernes 29 de agosto, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la depreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.6666 pesos por unidad (7:19, Ciudad de México) lo que representa una depreciación del 0.93% de la moneda mexicana.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 29 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.6522 pesos por dólar para este viernes 29 de agosto. 

Otras divisas

Esta mañana, 14 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg retrocede frente al dólar, las excepciones son la corona noruega, que avanza 0.09% y el dólar neocelandés (0.08%). 

Lee también: INAPAM: adultos mayores tienen importante descuento para volar con Mexicana de Aviación si cumplen estos requisitos

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 29 de agosto de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta
Afirme 17.80 19.30
Banco Azteca 17.75 19.04
BBVA Bancomer 17.81 18.94
Banorte 17.40 19.00
Citibanamex 18.02 19.12
Scotiabank 17.60 19.30

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Te puede interesar: Alito revela lo que no se vio de la pelea en el Senado | VIDEO

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones