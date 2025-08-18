Pensión IMSS: Pago de septiembre 2025 será a partir de ESTE día

Quedan exactamente dos semanas para que comience el noveno mes de 2025, y muchas personas ya están planeando sus pendientes financieros, incluyendo el cobro de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este es un derecho de todos los mexicanos trabajadores, el cual los protege en caso de accidentes laborales, enfermedades, o al llegar a los 60 años. Pues bien, en estos días, la atención se enfoca en la fecha del depósito para septiembre, que, de acuerdo con el calendario publicado por el instituto, se pagará el día que corresponde.

El IMSS realiza los pagos de las pensiones el primer día de cada mes. En este caso, el inicio de mes no influye en la fecha de dispersión del dinero. En septiembre de 2025, el día 1 cae en lunes, un día hábil por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por lo tanto, los pensionados podrán recibir su pago ese mismo día, que en este caso es el lunes 1 de septiembre.

Lo mejor es siempre que las personas beneficiarias de la pensión IMSS se mantengan atentas a los canales oficiales de comunicación de la institución, como su página web y redes sociales; solo ahí se publicará cualquier aviso oficial relacionado con las fechas de pago.

Quienes aún no han recibido su pensión correspondiente al mes de agosto pueden verificar el estado de su depósito en su banco o acudir a las ventanillas correspondientes. En caso de presentar alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver cualquier inconveniente.

