Si tienes un iPhone, es posible que hayas notado la aparición de un pequeño punto de color naranja o verde en la parte superior de la pantalla después de realizar ciertas acciones en el dispositivo.

Estos indicadores forman parte de las herramientas de privacidad y seguridad implementadas por Apple, con el propósito de brindar mayor transparencia sobre el uso que las aplicaciones hacen de los recursos del teléfono.

No obstante, si alguno de estos puntos aparece sin motivo aparente, conviene estar alerta, ya que podría tratarse de una señal de riesgo para tu seguridad.

¿Qué representan los puntos naranja y verde en un iPhone?

Según la información oficial de Apple, cada color tiene un significado distinto. El punto verde indica que una aplicación está utilizando la cámara, mientras que el punto naranja señala que alguna app accede al micrófono.

En otras palabras, se trata de avisos visuales diseñados para que el usuario sepa cuándo y cómo se están empleando estos componentes del dispositivo. Si los puntos aparecen sin que estés usando la cámara o el micrófono, podría significar que una aplicación los está activando en segundo plano.

Para descubrir cuál app realiza ese acceso, basta con abrir el Centro de Control: el sistema mostrará en la parte superior el nombre de la aplicación que usa el micrófono o la cámara. Aunque en muchos casos no se trata de algo peligroso, sí es recomendable revisar los permisos otorgados, ya que algunas aplicaciones pueden conservar acceso sin que lo notes.

Cómo revisar qué aplicaciones tienen acceso

Si deseas verificar qué apps pueden usar la cámara o el micrófono, sigue estos pasos:

Abre la app Configuración.

Desliza hacia abajo y selecciona Privacidad y seguridad.

Ingresa a las secciones Cámara y Micrófono, respectivamente.

Activa o desactiva los permisos según las aplicaciones que quieras permitir.

Si detectas que una app desconocida o poco confiable tiene acceso, lo más recomendable es revocar los permisos o incluso desinstalarla del dispositivo para evitar posibles riesgos.

Estos indicadores, aunque pequeños, son una herramienta útil para mantener un mayor control sobre tu privacidad y garantizar que solo las aplicaciones autorizadas hagan uso de los recursos más sensibles de tu iPhone.

