Liverpool, ¿habrá Venta Nocturna por el regreso a clases?

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, muchos padres y tutores buscan las mejores ofertas en útiles escolares, zapatos y mochilas para sus hijos. En este contexto, una de las preguntas más comunes es: ¿Habrá Venta Nocturna en Liverpool por el regreso a clases? Estas campañas son de las más esperadas por los clientes de la tienda, lo que hace que la duda sea completamente comprensible.

La popular Venta Nocturna de Liverpool es una de las campañas de descuentos más populares entre los consumidores. Sin embargo, aunque hay varias ediciones cada año, la campaña no se celebra en el último fin de semana de agosto, en el marco de regreso a las aulas, por lo que tampoco ocurrirá esta vez.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

Si bien la tienda no realizará esta campaña de descuentos durante el regreso a clases, se espera que la Venta Nocturna tenga lugar en un mes o mes y medio, como es común. Esta fecha sigue el calendario habitual de la tienda, que suele organizar eventos de descuentos cada ciertos meses, dando a los clientes más oportunidades para hacer compras a precios más bajos.

La Venta Nocturna de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda. Las promociones están vigentes por varios días en cada temporada, por lo que se tiene poco tiempo para disfrutar de precios muy bajos. Estas campañas favorecen a que los consumidores puedan estrenar un nuevo look gracias a los descuentos en moda y accesorios, o bien, renovar su hogar con promociones en muebles y decoración.

La tienda, en esas temporadas, también ofrece descuentos mayores a quienes paguen con su tarjeta departamental o bien, utilizando tarjetas de crédito de determinados bancos.

Aunque se llama Venta Nocturna, lo cierto es que los clientes pueden comprar en el horario habitual, que va de las 11:00 hasta las 21:00 horas en tienda física, o bien, en cualquier momento del día mediante su app Liverpool Pocket o el portal oficial liverpool.com.mx.

Las fechas tradicionales de la Venta Nocturna son en abril, con la campaña por el día de las madres; en junio, destinada a los papás; en octubre, por aniversario, y que con el calendario avanzando es la que sigue este año; y finalmente la de diciembre, enfocada en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

