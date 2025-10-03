Comenzar el trámite para obtener una visa estadounidense exige organización, especialmente por los tiempos de espera, que cambian según la ciudad y la demanda. Si planeas iniciar tu solicitud en agosto de este año, resulta clave saber en qué momento podrías conseguir una cita para la entrevista consular, paso fundamental para la aprobación del visado.

En México, los periodos de espera para programar una cita de la visa de turista (B1/B2) han sido un tema constante desde la pandemia. La acumulación de solicitudes y los retrasos marcaron el proceso en los últimos años. Aunque poco a poco la situación ha mejorado, todavía persisten demoras considerables en varias oficinas consulares.

¿Cuándo me darán cita para la visa estadounidense si inicio mi trámite en octubre?

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos de espera pueden variar considerablemente entre ciudades como, por ejemplo, en algunos consulados el tiempo de espera para la entrevista de una visa de turista puede ir de 200 a más de 600 días.

Lo anterior quiere decir que si comienzas tu trámite en octubre de 2025, toma en cuenta que las citas para visa por primera vez se están asignando hasta mediados y finales de 2026.

Según la reciente información del Servicio Oficial de Citas para Visa, estas son las fechas aproximadas en distintas ciudades de México:

Nogales: 13 de abril de 2026

Nuevo Laredo: 30 de junio de 2026

Hermosillo: 8 de julio de 2026

Matamoros: 9 de julio de 2026

Mérida: 9 de julio de 2026

Tijuana: 19 de agosto de 2026

Ciudad Juárez: 2 de octubre de 2026

Guadalajara: 2 de octubre de 2026

Monterrey: 8 de octubre de 2026

Ciudad de México: 22 de octubre de 2026

Estas fechas muestran la fuerte demanda existente y la importancia de anticiparse en la planificación, aunque podrían presentar ligeras variaciones, lo más aconsejable es programar tu cita cuanto antes para garantizar un espacio en el calendario consular.

Un aspecto importante a considerar es que el primer paso del trámite, que es el llenado del formulario DS-160 y el pago correspondiente, no garantiza una cita inmediata, la disponibilidad se mostrará una vez que completes ese paso y accedas al sistema de programación. Algunos solicitantes optan por consultar varios consulados para elegir el que ofrezca la cita más próxima.

Asimismo, es importante señalar que en los próximos meses, el costo de la visa estadounidense de turista se incrementará significativamente, pasando de $185 a $435 dólares y este ajuste se debe a la reciente aprobación en Estados Unidos de la ley federal The One Big Beautiful Bill, la cual forma parte de las políticas fiscales y de gasto impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El incremento de $250 dólares corresponde a un nuevo cargo denominado “Tarifa de Integridad”, el cual será aplicado a todas las personas que soliciten visas de no inmigrante. Esto incluye visas de turismo (B1/B2), estudio (F, M y J) y trabajo (H-1B), entre otras categorías.

YC