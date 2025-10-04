Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué es y cómo comprar semanas cotizadas?

Para quienes están próximos a jubilarse y comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, la Modalidad 40 puede ser una herramienta clave para incrementar el monto de su pensión. Este esquema, oficialmente llamado “Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio”, permite que las personas que dejaron de trabajar en el sector formal continúen cotizando por su cuenta, lo que les brinda la posibilidad de aumentar tanto su salario base de cotización como el número total de semanas acumuladas.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Para poder acceder a la Modalidad 40 en 2025, es necesario haber cotizado antes de la fecha mencionada, contar con al menos 52 semanas registradas en los últimos cinco años y no haber dejado de cotizar por más de cinco años. Además, se debe elegir un salario base igual o mayor al último registrado, sin exceder el tope de 25 UMAs diarias.

Una de las preguntas más frecuentes es cuánto cuesta comprar semanas bajo esta modalidad. El precio varía según el salario diario elegido como base de cotización: a mayor salario, mayor será la cuota mensual, pero también se incrementará el monto final de la pensión. En 2025, adquirir 250 semanas podría representar una inversión considerable, pero a largo plazo puede traducirse en una pensión más alta de por vida. Los pagos pueden realizarse mes con mes o en una sola exhibición, según lo autorice la subdelegación del IMSS correspondiente.

Para iniciar el trámite, es necesario consultar las semanas cotizadas en el portal del IMSS con la CURP y el NSS. Posteriormente, se debe reunir la documentación requerida: CURP, número de seguridad social, identificación oficial y comprobante de domicilio. El proceso puede realizarse en línea —si está habilitado— o directamente en la subdelegación correspondiente. Una vez aceptada la solicitud, se elige el salario base y la forma de pago.

Aunque representa un esfuerzo económico, la Modalidad 40 es una opción valiosa para quienes están cerca de la jubilación y desean asegurar una pensión más digna. Además de aumentar el ingreso mensual en el retiro, permite mantener vigentes los derechos ante el IMSS y ofrece mayor estabilidad financiera en el largo plazo.

SV