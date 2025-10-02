Beca Rita Cetina: quiénes recibirán el pago extra en 2025

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por la Secretaría del Bienestar con el objetivo de apoyar a los estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo México. Este beneficio económico consiste en un depósito de mil 900 pesos bimestrales, entregado de forma directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza que los recursos lleguen sin intermediarios a los beneficiarios.

Además del monto base, la beca contempla un pago extra de 700 pesos, un tema que ha despertado gran interés entre padres de familia y tutores que desean saber si su hogar puede recibir este ingreso adicional, y sobre todo, ante la idea de que el primer pago del ciclo escolar que inició en septiembre caerá durante el naciente mes de octubre.

¿Qué es el pago extra que da la Beca Rita Cetina en 2025?

La beca Rita Cetina da por hecho que las familias con más de un hijo inscrito en secundaria pública pueden acceder a un depósito adicional de 700 pesos por cada estudiante extra en el mismo nivel educativo. Este pago se entrega junto con el depósito bimestral y también cae en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que significa que se cobra de la misma manera que el apoyo principal.

¿Qué familias reciben el pago extra de 700 pesos de la beca Rita Cetina?

El pago extra de la beca Rita Cetina está destinado a:

Padres, madres o tutores con dos o más hijos en secundaria.

Se otorga de manera acumulativa, es decir, por cada hijo adicional después del primero.

El depósito se suma al monto principal del programa.

El pago se da de esta manera:

Una familia con 1 hijo: recibe mil 900 pesos

Una familia con 2 hijos: recibe 2 mil 600 pesos

Una familia con 3 hijos: recibe 3 mil 300 pesos

Una familia con 4 hijos: recibe 4 mil 000 pesos

La Beca Rita Cetina 2025 busca apoyar a más hogares en el país y evitar la deserción escolar de los adolescentes. Es importante mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya que ahí se publican las fechas exactas de pago y cualquier actualización sobre el programa.

