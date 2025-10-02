Ante las múltiples bajas que ha sufrido la Selección Mexicana con sus delanteros, el director técnico nacional, Javier Aguirre, tendrá que buscar sangre nueva para el ataque del equipo mexicano en los siguientes compromisos de la fecha FIFA.

Uno de los principales nombres que ha comenzado a tomar mayor relevancia para formar parte de la lista de convocados es el delantero de Chivas, Armando González, quien actualmente es el segundo mejor anotador mexicano en el Torneo Apertura 2025.

Para los siguientes compromisos de la Selección Mexicana, Ángel Sepúlveda, Raúl Jiménez, Henry Martín y Guillermo Martínez no serán convocados debido a que están fuera de actividad por lesión, por lo que los únicos delanteros hasta el momento son Germán Berterame, de Monterrey, y Santiago Giménez, del AC Milán.

La “Hormiga” tiene una oportunidad de oro con la Selección Mexicana. De ser convocado para los compromisos ante Colombia y Ecuador, el goleador del Guadalajara podría tener minutos y levantar la mano con Javier Aguirre para pelear por un puesto en la siguiente Copa del Mundo.

El pasado 25 de agosto, González fue convocado al microciclo de la Selección Mexicana, por lo que Javier Aguirre tiene considerado al goleador actual del Guadalajara, ya que lo sigue de cerca gracias a sus buenas actuaciones con el equipo rojiblanco, y sigue levantando la mano para ser convocado pese a ser el atacante con menos experiencia.

En el presente campeonato, González ha conseguido un total de cinco goles en apenas 11 juegos disputados, registrando 693 minutos con Chivas, promediando un gol cada 138 minutos, números que lo mantienen en la parte alta de la tabla de goleo.

El atacante surgido en las fuerzas básicas de Chivas vive su mejor momento. Además de ganarle el puesto a elementos como Alan Pulido y Javier Hernández, también ha logrado aparecer en momentos cruciales, como en el Clásico Nacional, cuando marcó ante América el gol del triunfo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

SV