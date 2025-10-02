Raúl Jiménez es duda con la Selección Mexicana; jugador de Chivas sería el remplazo

La convocatoria de Raúl Jiménez con la Selección Mexicana está en duda tras la lesión en las costillas que sufrió recientemente. De acuerdo con el periodista deportivo David Medrano Félix, esta situación ha llevado al cuerpo técnico a analizar posibles alternativas dentro del ataque tricolor.

La Hormiga remplazaría a Raúl Jiménez

El nombre que ha cobrado fuerza como reemplazo es Armando González, delantero de Chivas.

Ante la incertidumbre, Medrano reveló que se están evaluando opciones para suplir al delantero. En su cuenta oficial de X señaló:

“Raúl Jiménez está en duda para la convocatoria con Selección por el golpe en las costillas que recibió. Por ello se analiza la posibilidad de ‘La Hormiga’, ya que el Cuate Sepúlveda viene saliendo de lesión”.

DUDA

La lesión que lo dejo fuera de la cancha

Durante el partido del Fulham ante el Aston Villa, Jiménez vivió una jornada contrastante. Alcanzó los 60 goles en la Premier League al abrir el marcador, un hecho histórico en su carrera.

Sin embargo, poco después tuvo que abandonar la cancha debido a un golpe que le provocó una lesión en las costillas. Hasta el momento, se desconoce la gravedad del problema.

Armando González, en el foco de la Selección Mexicana

El atacante rojiblanco atraviesa un torneo destacado y se ha convertido en pieza clave para Gabriel Milito. Chivas ha recargado buena parte de su cuota goleadora en él: suma cinco goles en 693 minutos disputados, lo que equivale a una anotación cada 138 minutos.

Entre sus actuaciones más relevantes destaca el gol que marcó frente al América en el Clásico Nacional, lo que lo ha colocado bajo la mirada del cuerpo técnico del combinado nacional.

