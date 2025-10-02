Venta Nocturna Liverpool: Así puedes obtener 10% de descuento adicional

Este primer fin de semana de octubre (3 al 5), Liverpool estará llevando a cabo la tercera de sus cuatro Ventas Nocturnas anuales, en esta ocasión el motivo del evento tiene que ver con los festejos de aniversario de la tienda departamental.

En su portal oficial, la tienda resalta que estos eventos incluyen promociones exclusivas y rebajas en diversos departamentos, lo que facilita el acceso tanto a compradores frecuentes como a quienes visitan por primera vez.

Por ese periodo de tiempo, los descuentos abarcan una amplia variedad de áreas, que van desde productos de belleza hasta artículos de línea blanca, convirtiendo la jornada en una oportunidad ideal para que los clientes adquieran lo que necesitan a precios más convenientes.

Una de las principales atracciones de esta edición es la posibilidad de obtener un 10% de descuento adicional y a continuación compartimos cómo puedes acceder a él.

¿Cómo obtener 10% de descuento adicional en la Venta Nocturna?

De acuerdo con la información de la propia tienda departamental, una de las mejores formas de aprovechar La Nocturna es con tu tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA.

Cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes, por ejemplo, puedes adquirir un 10% de descuento adicional en tus compras.

Asimismo también es posible que obtengas un 5% de descuento al descargar y hacer uso por primera vez de la aplicación de la tienda, Liverpool Pocket; para hacer válido este descuento lo único que debes hacer es escribir el código POCKETMENOS5 al realizar la compra de tus artículos seleccionados mediante la app.

YC