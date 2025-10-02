La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, y sus próximos compromisos son ante Colombia y Ecuador. Este jueves se esperaba que se diera a conocer la lista de convocados para los siguientes duelos del equipo tricolor, sin embargo, las múltiples bajas de los seleccionados no han permitido que se haga pública.

El director técnico del combinado nacional mexicano, Javier Aguirre, vive un momento complicado; varios de sus futbolistas más importantes no serán considerados por lesión.

El atacante del Fulham de Inglaterra, Raúl Jiménez, no podrá ser parte del combinado nacional. El delantero sufrió una lesión en las costillas en el último juego de la Premier League, por lo que su recuperación se prolongará más allá de la fecha FIFA, dejándolo fuera de los próximos dos compromisos del equipo tricolor.

Otro de los elementos que en los últimos días se bajó de la convocatoria es Rodrigo Huescas. El futbolista del FC Copenhague salió lesionado en un compromiso de la Champions League tras sufrir la ruptura de ligamento en la rodilla derecha. Por ello, tendrá que pasar por el quirófano y no será considerado en los próximos meses.

Aunado a la baja en ataque con Raúl Jiménez, se suma el jugador de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, quien no ha logrado recuperarse de su molestia muscular que lo han alejado de las canchas. Por este motivo, el “Vasco” no lo tiene en el radar y esperan que la pausa por la fecha FIFA sea determinante para que regrese en óptimas condiciones.

A la lista de ausencias se suma Henry Martín, quien no se ha recuperado de su lesión, la cual lo ha mantenido con irregularidad en el presente campeonato. Lo mismo ocurre con Guillermo Martínez, de Pumas, quien sufrió una fractura en el pie y será intervenido, por lo que se perderá lo que resta del torneo.

Roberto Alvarado es otro de los elementos que tampoco será elegible en la siguiente fecha FIFA, pues apenas ha iniciado su regreso a la actividad. Será una baja sensible en el esquema de Javier Aguirre, quien tenía al “Piojo” como titular indiscutible en los compromisos más importantes con el Tricolor.

Se espera que este viernes sea cuando Javier Aguirre y su cuerpo técnico den a conocer el listado final de los elementos que estarán defendiendo la casaca tricolor en el duelo ante Colombia, en Dallas, Texas, y ante Ecuador, aquí en Guadalajara.

SV