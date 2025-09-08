Incapacidad IMSS: ¿En qué casos paga el 100% del salario registrado?

Debido a que los empleados mexicanos están expuestos a riesgos y otras situaciones que pueden provocarles accidentes y enfermedades dentro y fuera de su lugar de trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respalda a sus asegurados con la Incapacidad Temporal de Trabajo (ITT).

Esta prestación amortigua el impacto económico que se genera cuando el empleado no puede desempeñar sus actividades de manera habitual.

Según el Artículo 137 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, existe una incapacidad cuando hay "pérdida de facultades o aptitudes físicas o mentales que imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para desempeñar su actividad laboral por algún tiempo".

Estas afectaciones se clasifican dependiendo al origen del daño a la salud.

¿En qué casos el IMSS paga el 100% del salario registrado por incapacidad laboral?

Riesgo de trabajo

El Instituto Mexicano del Seguro Social paga el 100% del salario registrado cuando la incapacidad se debe a un Riesgo de Trabajo, es decir, que la indisposición fue provocada por un accidente o enfermedad ocasionado dentro del espacio de trabajo.

En esta situación, el seguro realiza el pago total del salario desde el inicio de la incapacidad. El límite de pago será de un día hasta el término de 52 semanas, según lo determinen los Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cuando se presenta un Riesgo de Trabajo, no se requieren semanas cotizadas para cobrar la incapacidad laboral.

Maternidad

Cuando la incapacidad laboral es por maternidad, se requieren 30 semanas cotizadas en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicia la semana 34 de gestación.

Si la asegurada no cumple con este requisito, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro, mientras dure el periodo de incapacidad. Esto de acuerdo con el Artículo 103 de la Ley del Seguro Social.

Para el certificado único de incapacidad por maternidad, se pagará el 100% del salario registrado en el IMSS al inicio de la semana 34 de gestación, por el total de días que ampare el documento.

Sin embargo, los enlaces se pagarán al 60% del salario indicado y por los días autorizados en cada documento.

El límite de pago en el certificado único de incapacidad por maternidad es hasta por 84 días. Mientras que para incapacidades por enlace, hasta por 21 días.

¿En qué caso el IMSS paga solo un porcentaje del salario por incapacidad?

En el caso de Enfermedad General, es indispensable contar con 4 semanas cotizadas inmediatas anteriores al inicio de la enfermedad.

Si se es trabajador eventual, se requieren 6 semanas en los 4 meses anteriores al inicio de la enfermedad. En este tipo de incapacidad, se paga 60% del salario registrado en el IMSS al inicio de la incapacidad.

El pago es a partir del cuarto día, y hasta el término de 52 semanas, según lo determinen los servicios médicos del IMSS. Se podrá, asimismo, prorrogar hasta por 26 semanas más.

Para cobrar una incapacidad del IMSS, se tiene que presentar el certificado médico en la unidad correspondiente. Una vez validado, el Instituto Mexicano del Seguro Social emite el subsidio económico correspondiente basado en el tipo de incapacidad.

"Los trabajadores asegurados en el IMSS, a través de la ITT, cuentan con la protección para no perder su empleo y recibir un subsidio económico de manera provisional, el cual dependerá del ramo de seguro y del cumplimiento de los requisitos" , señala el Seguro Social en su página.

