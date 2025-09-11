En una jornada que inicia con la publicación de datos de inflación en Estados Unidos, el peso mexicano inició vencedor este jueves 11 de septiembre de 2025.

El diario financiero Bloomberg indica que el peso mexicano registra una apreciación de 0.08% con respecto al cierre de ayer miércoles.

El tipo de cambio cotiza en 18.58 pesos por dólar al mayoreo este día, lejos de los 19 pesos y con tendencia a apreciarse.

El medio, que cita al grupo Monex, señala que en la cotización del dólar para este día había comenzado con presión después de evaluar la propuesta de aranceles a países sin tratados comerciales, pero que recompuso el camino tras revelarse las cifras de inflación en Estados Unidos, las cuales ascendieron el pasado mes de agosto.

Bloomberg indica que entre las 16 monedas que sigue, el peso mexicano es la decimoprimera con más ganancias en el arranque de operaciones de la jornada de hoy.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 11 de septiembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.65 y vende en 19.04

BBVA compra en 17.70 y vende en 18.83

Banorte compra en 17.50 y vende en 19.00

Banamex compra en 17.96 y vende en 19.00

Scotiabank compra en 17.60 y vende en 19.30

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del jueves 11 de septiembre es de 18.5920 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

