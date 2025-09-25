El grupo financiero estadounidense Citigroup anunció ayer la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, por un monto aproximado de dos mil 300 millones de dólares. Con esta operación, el también presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) se convierte en un actor clave dentro de una de las instituciones bancarias más antiguas y reconocidas del país.

El acuerdo se produce tras tres años de incertidumbre sobre el futuro de Banamex, luego de que Citi informara en 2022 su intención de retirarse del negocio de banca de consumo y empresarial en México. Esta división representa la mayor red de sucursales de la corporación fuera de Estados Unidos y forma parte de una reestructuración global para concentrar sus operaciones en mercados más rentables.

De acuerdo con el comunicado de Citi, la transacción contempla la adquisición de 520 millones de acciones de Banamex por parte de Chico Pardo y su familia cercana. Una vez completada la operación, el empresario asumirá la presidencia del Consejo de Administración del banco. La venta aún requiere la autorización de las autoridades mexicanas y se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026.

Jane Fraser, directora general de Citigroup, afirmó que el acuerdo con Chico Pardo refleja una “relación estratégica a largo plazo”. Añadió que la firma continuará preparando la salida a bolsa de Banamex, programada también para 2026, como parte del plan de maximizar el valor de la institución para sus accionistas.

El anuncio marca un paso decisivo en la separación de negocios de Banamex, proceso que Citi formalizó a finales del año pasado. Con ello, la institución queda lista para la venta parcial y la futura Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores.

Por su parte, Chico Pardo destacó que la operación representa un compromiso con el país. “Esta adquisición simboliza nuestra vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México y refleja nuestra confianza en su futuro”, expresó.

Con este movimiento, Banamex se prepara para iniciar una nueva etapa bajo liderazgo mexicano, en medio de un proceso de transformación financiera y de expectativas sobre su papel en el sistema bancario nacional.

Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración del banco. SUN

PERFIL

¿Quién es Fernando Chico?

Fernando Chico Pardo es presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), compañía que administra nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, y uno más en San Juan, Puerto Rico.

En abril de este año apareció por primera vez en la lista de Forbes de las personas más acaudaladas del mundo, con un patrimonio estimado en 3 mil 500 millones de dólares. Esa fortuna lo colocó como el octavo empresario más rico de México, consolidando su posición entre los principales inversionistas del país.

Su trayectoria empresarial comenzó en el sector financiero. A los 27 años fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa que años más tarde se integró al Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim. Ahí desarrolló experiencia en los mercados bursátiles y fortaleció su perfil como banquero.

En 2003 dejó Inbursa y se convirtió en accionista mayoritario de ASUR, la firma que opera aeropuertos estratégicos del sureste mexicano. Desde entonces, ha sido uno de los principales impulsores de la modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria del país, y hoy figura entre los empresarios más influyentes de México.