Pensión IMSS e ISSSTE: cuánto reciben de aguinaldo en 2025

El aguinaldo suele convertirse en uno de los temas más relevantes conforme se acerca el cierre de año para millones de personas en México. Este pago es obligatorio para trabajadores, pero también lo reciben algunos pensionados como los del IMSS e ISSSTE, quienes esperan este dinero extra.

Aguinaldo que reciben los pensionados del IMSS en 2025

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no todos los pensionados tienen derecho a recibir aguinaldo. De acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo ese régimen sí lo reciben. El monto equivale a una mensualidad de la pensión.

Este pago se deposita en noviembre junto con la pensión regular del mes, programada para el 3 de noviembre de 2025. Así, quienes cumplen con este requisito recibirán un doble ingreso que ayudará a enfrentar los gastos de fin de año.

Por el contrario, los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997 no tienen contemplado este beneficio. Esto significa que un amplio grupo de derechohabientes queda excluido del aguinaldo, ya que dicho esquema no considera un pago adicional.

Aguinaldo que reciben los pensionados del ISSSTE en 2025

En el caso de las personas jubiladas y pensionadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el aguinaldo corresponde a 40 días de salario, distribuidos en dos partes.

La primera se entrega en la primera quincena de noviembre de 2025. Aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada, se prevé que sea después del depósito de la pensión de noviembre, que llegará el 30 de octubre de 2025.

La segunda parte se deposita en la primera quincena de enero de 2026, lo que les permitirá iniciar el nuevo año con un ingreso adicional.

Saber más

Tanto pensionados del IMSS (bajo Ley 1973) como los del ISSSTE recibirán un ingreso extra que representa un apoyo económico importante. Este dinero suele destinarse a cubrir gastos propios de la temporada, desde compras navideñas hasta pagos de deudas y demás.

Las autoridades darán a conocer las fechas oficiales de los pagos, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los comunicados del IMSS y del ISSSTE.

