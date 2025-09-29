La Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado como uno de los eventos más llamativos para los consumidores en México, ya que durante estas jornadas la departamental ofrece promociones y descuentos especiales en categorías como moda, tecnología, belleza, hogar y muchas más. Estas campañas se organizan varias veces al año y son esperadas tanto por quienes visitan las tiendas físicas como por quienes realizan sus compras en línea.

En 2025, la tercera edición estará enfocada en conmemorar el aniversario de la cadena y se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, ofreciendo a los clientes tres días completos de rebajas en una gran variedad de departamentos y productos.

Si deseas aprovechar al máximo esta Venta Nocturna, es importante que tomes en cuenta los horarios de apertura y cierre, de modo que realices tus compras de forma cómoda y sin contratiempos.

¿Cuál será el horario de la tercera Venta Nocturna del año?

Liverpool dará inicio a su Venta Nocturna al abrir las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas, según la tienda, este horario durante los tres días permitirá a sus clientes explorar la tienda y seleccionar los productos que les sean más atractivos.

Por otro lado, las plataformas digitales de Liverpool, tanto la aplicación como el sitio web, ofrecerán las promociones durante las 24 horas de cada jornada, esto permitirá que los consumidores puedan acceder a los descuentos desde el primer minuto del viernes hasta la medianoche del domingo, sin necesidad de acudir físicamente a la tienda.

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco.

YC