LFT: ¿Qué días de septiembre se paga triple si trabajo?

Ya inició el esperado mes de septiembre y con ello se despiertan interrogantes entre la población sobre los días de descanso y puentes laborales.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días obligatorios en los que los trabajadores no deben prestar servicios y, en caso de laborar, tienen derecho a recibir una remuneración adicional, conocida como "pago triple".

Estos días festivos son independientes de las vacaciones anuales que corresponden a los trabajadores según su antigüedad, por lo que no pueden descontarse de ese periodo.

En México, enero, febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre cuentan con días de descanso oficiales, pero la realidad de cada mes puede variar según las fechas y eventos programados.

¿Qué días son considerados feriados oficiales en México?

Según la LFT, existen nueve días obligatorios:

Año Nuevo – 1 de enero

Aniversario de la Constitución – 5 de febrero (se traslada al primer lunes de febrero)

Natalicio de Benito Juárez – 21 de marzo (se traslada al tercer lunes de marzo)

Día del Trabajo – 1 de mayo

Independencia de México – 16 de septiembre

Transmisión del Poder Ejecutivo – 1 de octubre

Aniversario de la Revolución – 20 de noviembre (se traslada al tercer lunes de noviembre)

Navidad – 25 de diciembre

Fechas determinadas por las autoridades electorales – Días establecidos para elecciones ordinarias

¿Qué días se pagan triple en septiembre?

Solo el 16 de septiembre garantiza pago triple si se trabaja. El 15 de septiembre no es obligatorio; el pago depende de la política de cada empresa.

