LFT: ¿Qué días de septiembre se paga triple si trabajo?

Ya inició el esperado mes de septiembre y con ello se despiertan interrogantes entre la población sobre los días de descanso y puentes laborales.La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días obligatorios en los que los trabajadores no deben prestar servicios y, en caso de laborar, tienen derecho a recibir una remuneración adicional, conocida como "pago triple".Estos días festivos son independientes de las vacaciones anuales que corresponden a los trabajadores según su antigüedad, por lo que no pueden descontarse de ese periodo.En México, enero, febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre cuentan con días de descanso oficiales, pero la realidad de cada mes puede variar según las fechas y eventos programados.Según la LFT, existen nueve días obligatorios:Solo el 16 de septiembre garantiza pago triple si se trabaja. El 15 de septiembre no es obligatorio; el pago depende de la política de cada empresa. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV