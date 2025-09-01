Lunes, 01 de Septiembre 2025

LFT: ¿Qué días de septiembre se paga triple si trabajo?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días obligatorios en los que los trabajadores no deben prestar servicios y, en caso de laborar recibir su “pago triple”

¿Qué días son considerados feriados oficiales en México? ESPECIAL / CANVA

Ya inició el esperado mes de septiembre y con ello se despiertan interrogantes entre la población sobre los días de descanso y puentes laborales.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días obligatorios en los que los trabajadores no deben prestar servicios y, en caso de laborar, tienen derecho a recibir una remuneración adicional, conocida como "pago triple".

Estos días festivos son independientes de las vacaciones anuales que corresponden a los trabajadores según su antigüedad, por lo que no pueden descontarse de ese periodo.

En México, enero, febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre cuentan con días de descanso oficiales, pero la realidad de cada mes puede variar según las fechas y eventos programados.

¿Qué días son considerados feriados oficiales en México?

Según la LFT, existen nueve días obligatorios:

  • Año Nuevo – 1 de enero
  • Aniversario de la Constitución – 5 de febrero (se traslada al primer lunes de febrero)
  • Natalicio de Benito Juárez – 21 de marzo (se traslada al tercer lunes de marzo)
  • Día del Trabajo – 1 de mayo
  • Independencia de México – 16 de septiembre
  • Transmisión del Poder Ejecutivo – 1 de octubre
  • Aniversario de la Revolución – 20 de noviembre (se traslada al tercer lunes de noviembre)
  • Navidad – 25 de diciembre
  • Fechas determinadas por las autoridades electorales – Días establecidos para elecciones ordinarias

¿Qué días se pagan triple en septiembre?

Solo el 16 de septiembre garantiza pago triple si se trabaja. El 15 de septiembre no es obligatorio; el pago depende de la política de cada empresa.

