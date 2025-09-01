Pensión Mujeres Bienestar: guía paso a paso para consultar tu saldo sin salir de casa

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer este lunes el calendario oficial de pagos letra por letra de la Pensión Mujeres Bienestar a través de sus redes sociales.Esta pensión es uno de los nuevos programas sociales del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, dirigida a mujeres de 60 y 64 años, que les otorga un estímulo económico bimestral de 3 mil pesos.Según informó el Gobierno de México, todas las beneficiarias cuentan con su primer depósito bimestral desde este lunes 1 de septiembre.A continuación, te explicamos cómo consultar el saldo de tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, según información proporcionada por la página oficial de la Tarjeta de Bienestar:Cabe recordar que cuando las beneficiadas cumplen 65 años, pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF