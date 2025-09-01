Pensión Mujeres Bienestar: guía paso a paso para consultar tu saldo sin salir de casa

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer este lunes el calendario oficial de pagos letra por letra de la Pensión Mujeres Bienestar a través de sus redes sociales .

Esta pensión es uno de los nuevos programas sociales del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, dirigida a mujeres de 60 y 64 años, que les otorga un estímulo económico bimestral de 3 mil pesos.

Según informó el Gobierno de México, todas las beneficiarias cuentan con su primer depósito bimestral desde este lunes 1 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tener 63 a 64 años de edad (en lugares donde la población sea mayormente indígena o afromexicana, pueden incorporarse de los 60 a los 64 años)

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

¿Cómo revisar el saldo de la Pensión Mujeres Bienestar?

A continuación, te explicamos cómo consultar el saldo de tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, según información proporcionada por la página oficial de la Tarjeta de Bienestar:

Aplicación del Banco del Bienestar

Descargar la aplicación oficial del Banco del Bienestar

Registrarse con los datos personales de la beneficiaria e iniciar sesión

Selecciona la opción “Consulta de saldo” o “Estado de cuenta”

Sitio web del Bienestar

Ingresar a la página oficial

Crea una cuenta y vincula la tarjeta

Elige la opción “Consulta de saldo”

Cabe recordar que cuando las beneficiadas cumplen 65 años, pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

