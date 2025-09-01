Lunes, 01 de Septiembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: guía paso a paso para consultar tu saldo sin salir de casa

Te explicamos cómo consultar el saldo de tu tarjeta de este programa según información proporcionada por la página oficial de la Tarjeta de Bienestar

Según informó el Gobierno de México, las beneficiarias comenzarán a recibir su primer depósito bimestral a partir de este lunes 1 de septiembre. X / @A_MontielR

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer este lunes el calendario oficial de pagos letra por letra de la Pensión Mujeres Bienestar a través de sus redes sociales.

Esta pensión es uno de los nuevos programas sociales del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, dirigida a mujeres de 60 y 64 años, que les otorga un estímulo económico bimestral de 3 mil pesos.

Según informó el Gobierno de México, todas las beneficiarias cuentan con su primer depósito bimestral desde este lunes 1 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

  • Tener 63 a 64 años de edad (en lugares donde la población sea mayormente indígena o afromexicana, pueden incorporarse de los 60 a los 64 años)
  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
  • Residir en la República Mexicana

¿Cómo revisar el saldo de la Pensión Mujeres Bienestar?

A continuación, te explicamos cómo consultar el saldo de tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, según información proporcionada por la página oficial de la Tarjeta de Bienestar:

Aplicación del Banco del Bienestar

  • Descargar la aplicación oficial del Banco del Bienestar
  • Registrarse con los datos personales de la beneficiaria e iniciar sesión
  • Selecciona la opción “Consulta de saldo” o “Estado de cuenta”

Sitio web del Bienestar

  • Ingresar a la página oficial 
  • Crea una cuenta y vincula la tarjeta
  • Elige la opción “Consulta de saldo”

Cabe recordar que cuando las beneficiadas cumplen 65 años, pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

