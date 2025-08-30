El pozole, preparado con maíz pozolero como base y carne de cerdo o pollo, se sirve acompañado de cebolla, lechuga, limón y una salsa picante. Este platillo, uno de los más emblemáticos de la gastronomía mexicana, es especialmente tradicional durante las celebraciones del 15 de septiembre, con motivo de la Noche del Grito de Independencia de México, pero, ¿qué tan bueno para la salud es comerlo?

Este platillo comienza su preparación a través de un proceso de nixtamalización, una técnica desarrollada por las culturas prehispánicas, en la que se cuecen los granos de maíz con cal para posteriormente eliminar el exceso mediante un lavado.

Existen tres variedades principales de pozole: hay verde, blanco y rojo. La diferencia está en la salsa con la que se cocina la carne, la cual cambia según el tipo de chiles o tomates utilizados.

La página especializada en nutrición Healthline asegura que el pozole es un platillo equilibrado y nutritivo, ya que aporta al organismo los macronutrientes esenciales: carbohidratos, proteínas y grasas. El mismo sitio destaca que una porción de 238 gramos de pozole, incluyendo carne y verduras, proporciona 214 calorías, 12 gramos de carbohidratos, 18 gramos de proteínas y 10 gramos de grasa. Pero eso no es todo.

Según un artículo de Healthline que analiza si el pozole es saludable, este platillo también ofrece micronutrientes como niacina, sodio, zinc, fósforo, potasio y hierro. Asimismo, es una buena fuente de vitamina B3, calcio y magnesio, gracias al proceso de nixtamalización.

Entre los beneficios para la salud que tiene el comer pozole, el artículo menciona que ayuda a prevenir la deficiencia de niacina gracias al maíz; señala que la falta de este nutriente puede causar síntomas como depresión, apatía, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de memoria, lo cual es poco común en países donde el maíz forma parte de la alimentación tradicional, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

El texto también asegura que las dietas ricas en proteínas, como ocurre con el pozole, pueden contribuir al control del peso si se consumen con moderación , ya que ayudan a regular el gasto energético y el apetito. Una persona que consume pozole tiende a comer menos, sentirse satisfecha más rápido y gastar más energía durante la digestión.

Al prepararse con maíz, el pozole también contiene fibra, según Healthline. Además, el almidón generado durante la nixtamalización actúa como prebiótico, lo cual favorece a las bacterias buenas del intestino.

Este platillo es libre de gluten, ya que se elabora a base de maíz, lo que lo convierte en una opción ideal para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad a esta proteína.

