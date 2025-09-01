Beca Benito Juárez: cuántos pagos quedan en el año y en qué meses caen

La Beca Benito Juárez es un programa implementado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior en el país.

La Beca Benito Juárez otorga un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a cada estudiante inscrito en escuelas públicas de nivel medio superior.

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina en septiembre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el registro para nuevos estudiantes de secundaria iniciará el 15 de septiembre y se llevará a cabo en el sitio web www.becaritacetina.gob.mx

Es fundamental contar con los documentos en formato digital (PDF o JPG) antes de iniciar el proceso.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

El próximo pago de la Beca Benito Juárez corresponde al bimestre septiembre-octubre de 2025 y será el cuarto del año.

Cabe resaltar que el depósito no se realizará en septiembre, sino en octubre.

¿Qué documentos necesita el padre, madre o tutor para la Beca Benito Juárez?

CURP vigente

Número de celular activo

Correo electrónico actualizado

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses)

¿Qué documentos necesita el beneficiario de la Beca Benito Juárez?

CURP del menor

Reunir estos documentos antes de septiembre puede agilizar el registro, según recomienda la dependencia.

¿Cuántos pagos quedan en el año de la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez se deposita de manera bimestral; por lo tanto, los pagos restantes corresponden a los dos bimestres que faltan antes de que concluya el año: septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Para dudas o aclaraciones, se puede llamar al 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00 (hora del centro de México). También se pueden usar los canales oficiales en redes sociales como medio de comunicación.

Te puede interesar: Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 1 de septiembre en Banco Azteca

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *



AS