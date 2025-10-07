Infonavit eliminaría el sistema de puntos para acceder a un crédito hipotecario

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) , dio a conocer el día de ayer durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el sistema para acceder a un crédito hipotecario se ha simplificado y ha dejado de lado el sistema de puntos.

El pasado lunes, durante la presentación de los avances en los programas y apoyos para derechohabientes del Infonavit, Romero Oropeza presentó el aumento en casas construidas como parte del programa de Vivienda para el Bienestar. Recordó que este sexenio, encabezado por la Mandataria, tiene como meta construir un millón 200 mil viviendas en toda la República Mexicana.

La construcción de estas viviendas busca que todas y todos los derechohabientes accedan a adquirir una propiedad a su nombre sin el cobro excesivo de intereses que terminaban siendo impagables en las administraciones pasadas.

El día de ayer, el director anunció que, además de las facilidades de pago, por instrucciones de la Presidenta, eliminaría el sistema de puntos para acceder a un crédito hipotecario en Infonavit y formularía nuevos requisitos para adquirir estas nuevas casas.

" Fue una instrucción de la Presidenta: era un problema la entrega de los créditos hipotecarios porque no alcanzaba, la vivienda era muy cara y además se le ponían mil 80 puntos que era muy difícil que lo derechohabientes pudieran adquirir. Lo que nos dijo la Presidenta fue 'es vivienda para todos los que la necesitan [...] para los más pobres' y hace una simplificación de los requisitos .

" A lo mejor se nos pasó la mano, pero los requisitos ahora son solo 3: que el derechohabiente gane entre 1 y 2 salarios mínimos, [...] que no tenga vivienda propia y [...] tener un empleo formal " informó Romero.

El director además dijo que otro de los requisitos que se había modificado era referente a la antigüedad, pues ahora solo sería necesario comprobar que se ha laborado 6 meses en un régimen formal para acceder a un crédito hipotecario, pues lo importante no era el tiempo que se hubiera trabajado, sino lo que se trabajaría en el futuro y que otorgaría la capacidad de pago de la deuda.

" Con esos requisitos tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de estas. [...] los jóvenes van a poder tener acceso a este crédito a partir de los 6 meses de antigüedad. El tema aquí no es cuánto alcanzas de crédito por el tiempo que llevas trabajando, el tiempo aquí es la capacidad de pago, y los jóvenes son los que tienen más capacidad de pago en función al número de años que tienen todavía por delante, estos contratos hipotecarios son a 30 años ", destacó el director.

