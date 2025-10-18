Las 3 formas de alcanzar el éxito y por qué no se alcanzan todas

Muchas personas buscan desesperadamente el éxito, pero sin saber qué tipo. Por eso, un autor propone distinguir entre tres diferentes expresiones de este. Aquí los detalles:El éxito es un concepto tan personal como subjetivo. Para algunos, puede significar lujos y posesiones materiales, mientras que para otros es una vida tranquila rodeada de libros y naturaleza. Neil Pasricha, autor best seller del New York Times y experto en felicidad, explica en su libro “La ecuación de la felicidad” que definir el éxito debe ser un ejercicio personal: encontrar lo que realmente importa y descartar estándares impuestos por otros.Neil Pasricha describe el éxito como un triángulo con tres vértices:Ante esto, Neil Pasricha señala que es prácticamente imposible lograr los tres tipos de éxito simultáneamente. Siempre habrá un vértice que quede fuera de nuestro alcance en un momento determinado.Por eso, la clave está en elegir qué tipo de éxito perseguir, concentrarse en ello y aceptar que no es necesario tenerlo todo para ser feliz.Aunque puede ser tentador aspirar a los tres, Neil Pasricha recomienda enfocarse en uno o dos según el momento de la vida y dejar de lado el tercero para evitar frustraciones y ganar bienestar.Así mismo, Neil Pasricha recalca que el éxito no es estático; puede moverse de un vértice a otro según nuestras prioridades y metas en distintos momentos. Lo importante es reflexionar sobre qué tipo de éxito queremos alcanzar y trabajar hacia esa dirección."Cuando tienes claridad sobre el éxito que persigues, descubres una felicidad más auténtica y duradera", concluyó.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA