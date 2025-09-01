¿Quieres comprar una casa en septiembre? Pon atención a esta nota, te contaremos cómo se calculan tus puntos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Lo primero que debes hacer para ejercer tu derecho a un Crédito Infonavit para adquirir una vivienda debes precalificarte en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) para saber si cumples con el puntaje necesario para sacar tu financiamiento y conocer de cuánto sería tu préstamo y tu mensualidad.

Tu historial debe contar con al menos 1,080 puntos para sacar un Crédito Infonavit de adquisición de vivienda. Este puntaje se obtiene de la evaluación de diferentes factores relacionados con la empresa donde trabajas y tu historial laboral. Estos son los puntos que se revisarán:

Sobre ti, en la precalificación se considera:

Edad

Salario diario integrado

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Bimestres de cotización continua en tu trabajo

Tipo de trabajador (permanente o temporal)

Sobre la empresa en la que trabajas, se evalúa:

Cumplimiento del pago de las aportaciones patronales

Estabilidad laboral de sus empleados

Contexto de la empresa: ubicación y giro

Para comprar una casa nueva o existente con tu Crédito Infonavit, debes obtener al menos 1,080 puntos en tu precalificación.

Para obtener un estimado te puedes basar en los siguientes supuestos: si ganas más de $11,443 MXN al mes, obtendrás los 144 puntos máximos por salario. Por otro lado, ingresos menores a $7,356 MXN te otorgan 111 puntos. Por otro lado, los trabajadores de entre 40 y 55 años pueden alcanzar los 128 puntos máximos en este rubro. Estos valores se ajustan cada dos meses según tu situación laboral actual.

La antigüedad laboral es otro factor importante: si has trabajado de manera continua durante al menos 30 bimestres, puedes sumar hasta 191 puntos. Además, tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda, que se alimenta con el 5% de tu salario aportado por tu empleador cada bimestre, puede agregar hasta 124 puntos. Cada aportación patronal incrementa este componente.

Sin embargo, si quieres conocer tu situación en específico deberás acceder a este enlace y completar el registro.

OB

