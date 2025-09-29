En su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la "visión completamente distinta" de Estados Unidos ante el tráfico ilegal de armas hacia México, esto tras haber alcanzado un acuerdo bilateral para reforzar operativos para combatir este delito en la frontera.

“Ustedes saben que durante años Estados Unidos no aceptó que este era un problema (...) Ahora es una visión completamente distinta” , apuntó la Mandataria.

El sábado, durante un evento público, la gobernante mexicana destacó el acuerdo que “reforzará los operativos” para controlar el tráfico de armas con Estados Unidos, un fenómeno que durante décadas ha alimentado la violencia y fortalecido a los grupos criminales.

Sheinbaum precisó que el acuerdo logrado es “muy importante, se llama ‘Barrera a las Armas o al Fuego’, y es un primer acuerdo adicional (...) relacionado con el entendimiento marco que llegamos recientemente con el Gobierno de Estados Unidos”.

El acuerdo surge tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México este mes y establece la extensión del uso de la plataforma eTrace y de tecnología de imágenes balísticas al Gobierno federal y los 32 estados de la República.

“Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México. Y además fortalecer la investigación y la comunicación”, acotó.

De acuerdo con estimaciones oficiales, cada año ingresan a México unas 200 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, utilizadas en gran medida por grupos criminales.

Sheinbaum explicó que alrededor del 75 % de las armas incautadas en México provienen del país vecino , cifra reconocida por el propio Departamento de Justicia estadounidense.

Sin embargo, destacó la importancia de que se pueda hacer la trazabilidad de dónde viene cada arma, quién la vende.

“No solamente el fabricante, sino la armería que pudo haberla vendido”, recalcó.

Con este acuerdo, el Gobierno de México busca que EU asuma responsabilidad sobre la ola de violencia que azota al territorio mexicano debido a las armas que provienen de este país, además de conciliar medidas de seguridad, pues, desde el regreso de Trump a Washington, este ha acusado a las autoridades mexicanas de no combatir el tráfico de drogas y la migración.

