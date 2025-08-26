Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la tasa de desempleo en México se mantiene igual a la alcanzada en durante el segundo trimestre del 2024, en 2.7 %, aunque aumentó con respecto al primer trimestre de este 2025, cuando reportó la cifra de 2.5 % de desempleo.

" En el trimestre abril-junio de 2025, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) del 2.7 % de la PEA (Población Económicamente Activa), porcentaje que se mantuvo respecto al del mismo trimestre de un año antes ", indicó el organismo autónomo.

La PEA totalizó 61.1 millones de personas, un aumento de 111 mil frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en 114 mil hasta las 59.4 millones de personas.

Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en:

Servicios profesionales, financieros y corporativos, con una subida de 229 mil

Comercio, 131 mil

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 55 mil

Servicios sociales, 12 mil

En contraste, las principales caídas ocurrieron en:

Construcción, con una reducción de 226 mil

Servicios diversos, 101 mil

Industria manufacturera, 118 mil

Por otro lado, 4.3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Asimismo, el Instituto reportó un incremento interanual de 398 mil trabajadores en el sector informal, que concentró 32.6 millones de personas, con lo que la tasa de informalidad quedó en 54.8 % de la fuerza laboral total.

Por género, el 75.1 % de los hombres están en el mercado laboral frente al 45.8 % de las mujeres .

Por sector, el instituto detalló que el 10.6 % del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24.5 % en secundarias o industriales, y 64.1 % en terciarias o servicios.

El restante 0.7 % no especificó su actividad.

Por regiones, las entidades que durante el segundo trimestre de 2025 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron:

Tabasco, 4.4 %

Ciudad de México. 4 %

Coahuila, 3.8 %

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 0.6 % trimestral y un 1.2 % interanual de abril a junio, con lo que acumula una subida del 0.9 % en el año, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada .

