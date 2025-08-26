Si estás buscando qué estudiar a nivel licenciatura o planeas darle un giro radical a tu vida, puede que te interese conocer cuáles son las carreras bien pagadas en Jalisco en el futuro reciente. Por ello, le hemos pedido a Grok, la Inteligencia Artificial (IA) de X, cuál entiende que sería un buen panorama para salir al mercado laboral en este septiembre.

Tomando como base los datos de informes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y análisis de sectores en Jalisco para 2025. Ante ello, Grok ve en Jalisco una fuerza en manufactura, tecnología y servicios, con un crecimiento en empleo formal, especialmente en los municipios que son parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Aunque si tu plan es vivir en otros municipios de Jalisco, más adelante te mostramos unas opciones más.

Estas son 5 carreras muy bien pagadas en Jalisco

Carrera Salario promedio mensual Mejores ciudades para encontrar trabajo Medicina 26,000 - 43,000 Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta Ingeniería en Software o Ciencias Computacionales 25,000 - 40,000 Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque Ingeniería Industrial o en Automatización 25,000 - 35,000 El Salto, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan Finanzas y Banca 20,000 - 30,000 Gudalajara, Zapopan y Puerto Vallarta Derecho 19,000 - 28,000 Gudalajara, Zapopan y Puerto Vallarta

El mercado laboral en Jalisco es dinámico, con 28 mil empleos formales generados en el primer trimestre. Si te encuentras en búsqueda de trabajo, Grok recomienda revisar vacantes en portales como OCC o LinkedIn.

Si bien los salarios más altos suelen encontrarse dentro del AMG, también vale la pena explorar algunas opciones en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y la región de Los Altos. En ese sentido, las mejores oportunidades suelen estar en el rubro de Turismo y Hospitalidad, pero también destacan agronegocios, medicina e ingeniería industrial.

