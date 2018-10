Incremento de tarifas eléctricas derivará en aumento de precios: Coparmex Jalisco

El encarecimiento de los recibos de luz eléctrica en este año, que van del 40 al 300 por ciento en las empresas de Jalisco, provocarán aumentos en los precios al consumidor para enero de 2019 si no hay una reducción de las tarifas que pagan los empresarios.



Así lo aseguró Mauro Garza Marín, presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien insistió en que el costo de la luz afecta prácticamente a la totalidad de las 350 mil unidades económicas que hay en Jalisco.



"Esto tiene que repercutir a los precios al consumidor. Se está evaluando que, a fin de año, viene una parte importante para el sector comercial con el Buen Fin, las ventas navideñas, pero muchos empresarios están previendo trasladar las afectaciones hasta el mes de enero", señaló Garza.



"Podríamos estar esperando que, si no se hace una revisión clara, se puedan dar incrementos considerables desde ese mes", complementó el líder empresarial, quien añadió que todavía no se tienen cuantificados los porcentajes de incrementos de precios.



Garza Marín añadió que el sector empresarial mantendrá el diálogo tanto con el actual gobierno federal como con la administración entrante, para discutir sobre el aumento de las tarifas eléctricas en México. El titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo a inicios de este mes que en México se incrementó el costo de la luz entre el 50 y 90 por ciento.



"En Jalisco, hay empresas que están reportando aumentos del 40 o 50%, y en el sector restaurantero, del 300% (...) nos han demostrado empresarios del sector comercio, aumentos del 100%, y del sector industrial, entre 50 y 60%", informó. "El sector mueblero, por ejemplo, nos está mencionando que en zonas como Ocotlán, altamente productora de muebles, han tenido incrementos de luz por un 45%".





El presidente de Coparmex Jalisco insistió en que las paraestatales que brindan los servicios energéticos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Petróleos Mexicanos (Pemex), no deberían de traspasar sus pérdidas económicas por ineficiencia, robo o deuda, a los precios finales de las tarifas eléctricas y los combustibles.



"Como país necesitamos productividad pero también competitividad, y hoy las tarifas eléctricas que pagamos son incluso superiores a las que se pagan en Estados Unidos, esto pone al país en desventaja", aseguró Garza Marín. "Creemos que no hacen sentido los incrementos de precio y la justificación que nos han dado, y esperamos que se pueda revisar el caso (...) porque esto nos resta competitividad".

