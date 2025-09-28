Otro socavón se volvió a abrir en calles de Guadalajara , ahora en el cruce de las calles 40 y Esteban Alatorre, en la colonia San Juan Bosco, con una profundidad aproximada de 3.5 metros, y donde esta tarde una mujer de 70 años cayó al interior del hoyanco y fue rescatada por vecinos de la zona.

Desde el 26 de septiembre pasado personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) detectaron la afectación en una tubería de alcantarillado sanitario de 12 pulgadas de diámetro, lo que generó el socavamiento. Al menos cinco tramos están dañados, por lo que se tendrá que reponer la red de alcantarillado en aproximadamente 30 metros lineales, informó el organismo.

En cuanto se detectó el daño en la tubería se realizó la señalización, protección y cierre de la vialidad. Hoy se volvieron a colocar cordones de precaución luego de que fuera retirados. De manera preliminar se informó que los trabajos de reparación comenzarán mañana, y una vez sea sustituida la tubería dañada se llenará el hueco, se compactará el terreno y se instalará la superficie de rodamiento, sin embargo, las labores estarán sujetas a las condiciones climáticas.

