Pensión Bienestar: Apellidos que cobran HOY jueves 04 de septiembre

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, el depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético 

Por: El Informador

La dispersión comenzó el lunes 1 de septiembre con quienes inician su apellido con la letra “A”. ¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar? ESPECIAL / PROGRAMAS DEL BIENESTAR

La Secretaría del Bienestar difundió este pasado 01 de septiembre el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes a dicho bimestre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

De acuerdo con la titular de la secretaría, Ariadna Montiel, el depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión comenzó el lunes 1 de septiembre con quienes inician su apellido con la letra “A”.

Para hoy jueves 04 de septiembre, los pagos corresponden para los apellidos con la letra “C”.

Aquí te compartimos el calendario completo:

ESPECIAL 
ESPECIAL 

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Las y los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán 6,200 pesos y a quienes reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les serán depositados 3,200 pesos.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil pesos y las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, 1,650 pesos.

Programa - Monto

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6,200
Pensión de Personas con Discapacidad - $3,200
Pensión Mujeres Bienestar - $3,000
Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

MV

