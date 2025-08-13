Hot Fashion 2025: No te pierdas de los mejores descuentos en tenis de estas marcas

El Hot Fashion es la campaña anual de ventas en línea en México, enfocada en moda, artículos para el cuidado de la piel, cosméticos y accesorios.

En esta campaña, diversas marcas ofrecen descuentos y promociones especiales, lo que la convierten en una oportunidad para encontrar las últimas tendencias a precios atractivos y renovar tu guardarropa.

El Hot Fashion ofrece sus descuentos y promociones a través de internet y es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), lo que garantiza la participación de múltiples marcas y la calidad de las promociones .

Lee también: Nuevas soluciones para PyMEs

Es una fecha esperada por muchos para aprovechar los descuentos en moda, calzado y accesorios, ya que las marcas participantes ofrecen descuentos exclusivos durante el evento y la convierten en una oportunidad para descubrir nuevas tendencias.

Todos los días, y hasta el 18 de agosto, encontrarás promociones, descuentos, cupones e información de tarjetas participantes a través de la página oficial del Hot Fashion, ¡no pierdas la oportunidad de formar parte de las tendencias del momento con esta campaña!

Te puede interesar: Peso mexicano gana terreno frente al dólar en un cierre

Las mejores ofertas del Hot Fashion en tenis

A continuación, traemos para ti las ofertas más destacadas en calzado de las marcas K Swiss, Charly, Puma, Adidas y Nike , recuerda que estas son ofertas seguras e irrepetibles.

Tenis Charly con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis New Balance con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Charly con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis New Balance con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Charly con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Skechers con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis New Balance con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Skechers con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Skechers con 30 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Te recomendamos: Suspenden premier de Mirreyes vs Godinez en CDMX por este motivo

Tenis Puma con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Charly con 40 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Skechers con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis K-Swiss con 50 % descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Skechers con 30 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Charly con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Charly con 20 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Adidas con 30 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Puma con 44 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis K-Swiss con 60 % descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Tenis Nike con 40 % de descuento

ESPECIAL / Hot Fashion

Lee también: Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 12 y 13 de agosto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF