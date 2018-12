Frente Jalisco 125 presenta proyecto  “Las 12 maravillas”

Como un enlace entre autoridades municipales, estatales, federales, empresarios para articular proyectos de turismo regional la asociación Frente Jalisco 125 presentó el programa “Las 12 maravillas de Jalisco”, plan que será expuesto a las próximas administraciones públicas en toda la Entidad.

Óscar Bañuelos, coordinador de la asociación en compañía de representantes de los 125 municipios que integran Jalisco, además del próximo titular de la Secretaría de Turismo, Germán Ralis y Giovana Jaspersen García, quien ocupará la Secretaría de Cultura, presentó las distintas propuestas para integrar a las regiones del Estado en materia de turismo y cultura, de una forma articulada y que sea productiva para los prestadores de servicios, además de atractiva para los paseantes.

Entre las propuestas del “Las 12 maravillas de Jalisco”, se encuentran las de que cada municipio tenga una festival propio donde todos los sectores productivos tengan intervención y que estén ligados a otros municipios para que puedan compartir experiencias, recursos materiales y humanos, además de espectáculos, el plan propone la conformación de consejos municipales, regionales y uno estatal que articularán los esfuerzos.

Necesitamos que no sólo visiten los lugares tradicionales

“Lo que buscamos es integrar proyectos productivos turísticos en todas las regiones de Jalisco, donde los principales beneficiados sean sus pobladores. Actualmente el Estado es el segundo lugar en captación de turismo a nivel nacional, pero necesitamos que no sólo visiten los lugares tradicionales, buscamos que le sea atractivo conocer su propio Estado”, explicó Óscar Bañuelos.

Otra de las propuestas planteadas es la realización del certamen “Embajador Jalisco”, donde cada municipio participara con un proyecto y serán los consejos quienes designen al ganador. El premio será la producción y realización de un festival (con valor de 300 mil pesos) que potencialice sus atractivos turísticos y culturales, además se hará promocionales audiovisuales.

También solicitaron a las próximas autoridades de turismo y cultura la revisión del funcionamiento del modelo actual de las Fiestas de Octubre, pues cuentan con una nómina obesa y los resultados en materia de promoción no son claros.

“Un ejemplo son los expositores gastronómicos, la mayoría no son de Jalisco, no generan trabajo en la región, además de que no se promocionan los productos locales. Solicitamos que con toda su organización ayuden a los municipios con capacitación, materiales y otras herramientas con las que cuentan”, indicó Óscar Bañuelos.

Trabajaremos juntos para lograr que el turismo sea un eje de desarrollo

En su intervención Germán Ralis, próximo titular de la Secretaría de Turismo, se comprometió a escuchar y atender las propuestas que ayuden a que Jalisco crezca, “Seremos una secretaría de puertas abiertas, escucharemos sus inquietudes y proyectos. Trabajaremos juntos para lograr que el turismo sea un eje de desarrollo para el Estado y su gente”.

También, Giovana Jaspersen García, siguiente titular de la Secretaría de Cultura, se sumó al apoyo que como institución darán a los proyectos que integren la cultura y turismo regional.