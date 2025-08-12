Horóscopo Negro para HOY 12 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Recuérdalo: cada día tienes la oportunidad de pensar diferente, de elegir distinto, de actuar de otra manera. Y eso no significa que estés traicionando tu esencia, significa que estás intentando ser feliz. Y si ese camino nuevo implica quedar mal con alguien, pues que se aguanten. No puedes vivir pendiente de todos como antes. Ya toca que sean los demás quienes estén un poco pendientes de ti.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Déjate llevar un poco más por tus sentimientos y emociones. A veces, sin quererlo, das una imagen al resto que no tiene nada que ver con lo que realmente sientes. Actúas de una manera, pero por dentro es todo lo contrario. Y eso puede hacer que la gente te malinterprete o no vea tu lado más humano.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Sí, es cierto que vienes de una etapa complicada. Te ha tocado lidiar con situaciones duras y, aunque te han desgastado, también te han enseñado más de lo que imaginabas. Puede que te haya costado meses llegar hasta aquí, pero ahora lo sabes: nunca es tarde para volver a empezar.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Si sientes que esta semana estás algo más vulnerable y no quieres caer en debilidades, descárgalo todo en deporte. Haz mucho ejercicio, quema esa energía que te consume, cambia de rutinas, busca actividades que te activen el cuerpo y despejen la mente. Es la mejor forma de que no te arrastre la marea emocional.

LEO (23 julio-22 agosto).

Esta semana la energía empieza a recolocarse. Vas a centrarte en lo verdaderamente importante y, por fin, vas a pasar olímpicamente de todo lo que no vale la pena. Te toca descansar la cabeza, pero esa manía tuya de querer tenerlo todo bajo control va a intentar sabotearte. Por eso, márcate límites claros: de trabajo, de redes sociales, de tecnología.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Es muy probable que en los próximos días se den conversaciones importantes con personas de tu círculo cercano que hace tiempo que no ves. Esos reencuentros no serán casualidad: algunos llegarán para cerrar capítulos y otros para abrir puertas nuevas. Pero recuerda algo esencial: no te dejes pisotear por nadie.

