Empresarios respetarán decisión sobre el nuevo aeropuerto: Jiménez Espriú

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que ha tenido contacto con diversos empresarios, quienes han sostenido que respetarán la decisión que la próxima administración federal tome respecto a la construcción del nuevo aeropuerto.

Entrevistado al llegar a la oficina de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriú detalló que aquellos empresarios con los que ha hablado, de los cuales declinó dar sus nombres "han expresado que respetarán la decisión, no han dicho que la decisión ciudadana, (han dicho) que la decisión que tome el próximo gobierno.

"He hablado con algunos de ellos, que no son muchos, todos me han dicho que respetarán la decisión que tome el gobierno, naturalmente", reiteró.