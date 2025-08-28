INAPAM: adultos mayores tienen importante descuento para volar con Mexicana de Aviación si cumplen estos requisitos

La aerolínea Mexicana de Aviación ofrece descuentos especiales a los adultos mayores que cuenten con su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

Es importante señalar que estos descuentos están sujetos a ciertos requisitos y restricciones que las personas interesadas deben conocer antes de solicitarlos.

En vuelos nacionales operados por la aerolínea, se otorga un descuento especial sobre la tarifa base (antes de impuestos) en todas las rutas que opera Mexicana.

A continuación, te compartimos cuáles son los requisitos para obtener descuentos en Mexicana de Aviación con la tarjeta Inapam.

Estos son los requisitos para obtener descuentos en Mexicana de Aviación con la tarjeta Inapam

a. El descuento aplica sobre la tarifa base, en caso de combinación con tarifas en donde no aplica el descuento, no se aplicará el descuento en la totalidad de la reserva.

b. Tarifas sujetas a disponibilidad de asientos por aeronave.

c. No aplica para reservaciones en grupo.

d. No aplica web check in.

e. No aplica cambio de nombre. Boleto no transferible.

f. No acumulable con otras promociones o descuentos.

g. Para cambios de vuelo, fecha aplica cargo extra de acuerdo con la familia tarifaria adquirida para más información consultar www.mexicana.gob.mx

h. El descuento aplica en todos los canales oficiales de Mexicana: APP Mexicana, página web www.mexicana.gob.mx

, oficina de ventas y call center al Tel.: (+52) 55 63942262.

i. En caso de que el pasajero no se presente al vuelo (no show), el boleto será pérdida total y no podrá utilizar ninguno de los beneficios que ofrece la tarifa contratada. Si el boleto cuenta con vuelos subsecuentes, el pasajero contará con 24 horas posteriores a la salida del vuelo no utilizado, para avisar a la aerolínea si usara los siguientes vuelos, de lo contrario estos serán cancelados y no aplicará cambios de nombre, fecha, vuelo o reembolso.

j. Consulte en la página web los costos por los servicios adicionales www.mexicana.gob.mx

Cabe resaltar que, en los Aeropuertos los “BENEFICIARIOS” deberán presentar su identificación oficial vigente expedida por la Institución, con la finalidad de que personal de “MEXICANA” verifique la identidad del pasajero y le sea proporcionado el pase de abordar correspondiente, de hacer caso omiso o no presentar dicha identificación el descuento NO será válido y deberá pagar la penalidad vigente al momento de documentar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS