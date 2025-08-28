Selección Mexicana revela a los convocados para enfrentar a Japón y Corea

La Selección Mexicana ya conoce a los jugadores que representarán al país en la próxima Fecha FIFA de septiembre, en la que enfrentará a dos rivales de peso que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial del 2026: Japón y Corea del Sur. Javier Aguirre, estratega nacional, dio a conocer este jueves la convocatoria, en la que sobresalen dos nombres que generan expectativa.

El primero es Hirving “Chucky” Lozano, delantero del San Diego FC de la MLS, quien regresa al combinado nacional tras una larga ausencia. Su vuelta ofrece al Tricolor la chispa y desborde que lo caracterizan, además de la experiencia que ha adquirido en su paso por Europa y ahora en la liga estadounidense. El segundo es Germán Berterame, delantero de Monterrey, que gracias a su proceso de naturalización mexicana y su gran presente goleador en la Liga MX recibe la oportunidad de vestir la camiseta verde.

Más allá de estos movimientos, la lista mantiene la base que Aguirre y su cuerpo técnico han consolidado en los últimos meses. Figuras como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Santiago Giménez, Johan Vásquez y César Montes se mantienen como ejes de un equipo que busca seguir fortaleciéndose de cara al camino rumbo al 2026.

En cuanto al futbol local, destaca la convocatoria de dos elementos del Guadalajara a pesar de su mal momento por el que atraviesan, el portero Raúl Rangel y el delantero Roberto “Piojo” Alvarado.

La concentración dará inicio el domingo 31 de agosto por la noche en Oakland, California, donde la Selección trabajará durante toda la semana con miras a su primer compromiso, frente a Japón, el sábado 6 de septiembre a las 19:30 horas (Tiempo del centro de México) en el Oakland-Alameda County Coliseum. Tres días más tarde, el martes 9 de septiembre, México se medirá a Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, en punto de las 19:00 horas.

Estos duelos representan un examen exigente para el Tricolor, pues tanto Japón como Corea del Sur se han consolidado como selecciones de gran competitividad en los últimos años, con jugadores destacados en el futbol europeo y estilos dinámicos que suelen complicar a cualquier rival. Para México, más allá de los resultados, será vital medir fuerzas ante equipos mundialistas y continuar con la adaptación al estilo que Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo que se disputará en casa el próximo año.

La mesa está puesta: con Lozano de vuelta, Berterame como novedad y una base sólida, el Tricolor tendrá dos pruebas que prometen emociones y aprendizajes en su camino hacia la próxima justa mundialista.

¡Mes patrio y juega nuestra Selección!



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida.

— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

Partidos

México vs. Japón

19:30 horas (Tiempo centro de México)

Oakland-Alameda County Coliseum

6 de septiembre

México vs. Corea del Sur

19:00 horas (Tiempo centro de México)

Geodis Park

9 de septiembre

Convocados

PORTEROS

Luis Malagón / América

Raúl Rangel / Guadalajara

Carlos Moreno / Pachuca

DEFENSAS

Rodrigo Huescas / FC Copenhague

Jorge Sánchez / Cruz Azul

César Montes / Lokomotiv

Johan Vásquez / Genoa

José Sánchez / Tigres

Jesús Orozco / Cruz Azul

Jesús Gallardo / Toluca

Mateo Chávez / AZ Alkmaar

MEDIOCAMPISTAS

Edson Álvarez / Fenerbahce

Erik Lira / Cruz Azul

Marcel Ruiz / Toluca

Carlos Rodríguez / Cruz Azul

Orbelín Pineda / AEK Atenas

Érick Sánchez / América

Roberto Alvarado / Guadalajara

Diego Laínez / Tigres

César Huerta / Anderlecht

Raúl Jiménez / Fulham

Santiago Giménez / AC Milan

Hirving Lozano / San Diego FC

Alexis Vega / Toluca

Germán Berterame / Monterrey

SV