Aunque el Gobierno saliente de Jalisco y la administración entrante presumieron la atracción de grandes inversiones tras la gira por Silicon Valley realizada en noviembre pasado, la realidad es que varios de esos proyectos se mantienen en pausa ante la incertidumbre económica que predomina este año.

En aquel viaje, encabezado por el entonces gobernador y el gobernador electo Pablo Lemus Navarro, se anunciaron compromisos de inversión para 2025 por 890 millones de dólares y la creación de 11 mil 500 empleos. Las empresas participantes pertenecen a la industria de tecnologías de la información y alta tecnología, entre ellas Flex, Jabil, Sanmina, Bosch, Intel, Oracle, HP Inc, Hewlett Packard Enterprise, Solidigm, NXP, IBM, Ase Group, Brillio y Micron.

Sin embargo, los avances no han sido los esperados. Datos de la Secretaría de Economía muestran que, entre enero y junio de este año, la inversión extranjera directa destinada al sector de fabricación de equipos de cómputo apenas sumó 144.6 millones de dólares, una cifra muy inferior a lo proyectado.

Roger Eleutheri, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti Occidente), admitió que el ambiente económico ha llevado a varias compañías a frenar proyectos.

“Varias empresas grandes han pausado inversiones, incluso aquellas que se anunciaron el año pasado durante la gira a Silicon Valley. No se han materializado en la magnitud ni con la velocidad que deseamos”, señaló.

El dirigente explicó que la incertidumbre global es el principal obstáculo. A su decir, este factor resulta más nocivo que los aranceles o los ajustes en costos de producción.

“Podemos adaptarnos a los impuestos, a la escasez de personal o a los cambios en la demanda. Lo que paraliza es no saber qué va a pasar mañana o pasado mañana. Eso es veneno para las inversiones”, afirmó.

Aunque los proyectos de expansión están diseñados y presupuestados, la decisión de ejecutarlos permanece detenida en los consejos directivos de las multinacionales.

“Los planes existen y están listos para ponerse en marcha. El tema es que todavía no se aprieta el botón por la falta de certidumbre macroeconómica y política”, agregó Eleutheri.

A pesar de la pausa, el representante empresarial destacó que Jalisco mantiene ventajas competitivas: un ecosistema consolidado, talento calificado y la presencia de un Gobierno con disposición a trabajar con el sector.

“Tenemos todos los ingredientes para que la industria siga creciendo. Contamos con ingenieros, centros de manufactura, instituciones educativas y una red de empresas que ya está articulada. Sin embargo, la incertidumbre en el entorno global y nacional impide avanzar al ritmo deseado”, apuntó.

En el mediano y largo plazo, el dirigente ve una oportunidad clara para que el Estado se posicione en la vanguardia, especialmente en áreas como inteligencia artificial, desarrollo de software y semiconductores.

“Estas tendencias van a transformar la vida cotidiana y requieren tecnología, conocimiento e ingenieros. Todo eso lo tenemos en Jalisco”, aseguró.

Las declaraciones de Eleutheri se dieron en el marco de la trigésima edición del Congreso de la Industria de Alta Tecnología (CIAT 2025), celebrado este fin de semana en Puerto Vallarta. Durante el evento se presentó la iniciativa 2028, que busca consolidar y fortalecer el ecosistema tecnológico con estrategias en cuatro frentes: formación de talento, impulso a centros de investigación, expansión de infraestructura y atracción de proyectos de alto valor agregado.

“Hoy el tema de la escasez de ingenieros ya no es tan crítico como hace dos años. Hemos trabajado en planes de formación a nivel nacional. Queremos que los empleos sean de calidad, que no se limiten a la manufactura, sino que incluyan centros de desarrollo, investigación y puestos con mayor remuneración”, subrayó el presidente de Canieti Occidente.

Concluyó que la meta es que las inversiones, una vez que se despeje el panorama económico, permitan no sólo aumentar los empleos, sino generar mejores condiciones sociales a través de conocimiento y tecnología producida en la Entidad.

Por debajo de la expectativa

En la gira por Silicon Valley de noviembre pasado se anunciaron inversiones para 2025 por 890 millones de dólares y la creación de 11 mil 500 empleos en Jalisco. No obstante, entre enero y junio de este año únicamente se registraron 144.6 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector de fabricación de equipos de cómputo, una cifra muy inferior a la expectativa generada por los proyectos comprometidos.

