Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y contribuir al cuidado del medio ambiente, este miércoles se inauguró una zona de colmenas en las inmediaciones del Estadio AKRON. La iniciativa fue encabezada por Amaury Vergara, Presidente del Consejo Administrativo del Grupo OMNILIFE-Chivas, en colaboración con REVIVE, Fundación Jorge Vergara y la empresa Abejedario.

El proyecto busca fortalecer la polinización de los jardines y espacios verdes que rodean el estadio, promoviendo la regeneración activa del ecosistema y apoyando los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático. La instalación de las colmenas permitirá que las abejas endémicas de la región, especies sin aguijón, contribuyan al desarrollo de la flora local sin representar riesgo para los aficionados o las actividades en el estadio.

Las colmenas se colocaron en zonas estratégicas y tendrán una doble función: producir miel 100% natural y conservar las poblaciones de abejas, fundamentales para la biodiversidad de la zona. Abejedario, reconocida por su enfoque ecológico en la producción de miel y proyectos sustentables, se encargó de la instalación y cuidado de estos organismos.

“Estamos contribuyendo a algo muy importante. El Estadio AKRON será el primer estadio en el mundo que sabemos que tiene sus colmenas. Es vital generar modelos sustentables y devolverle a la tierra lo que le hemos quitado”, señaló Amaury Vergara durante la inauguración.

El proyecto refuerza el compromiso de Grupo OMNILIFE-Chivas con acciones que generen un impacto positivo en la comunidad y el entorno natural. Vergara enfatizó que estas iniciativas fomentan la biodiversidad y la regeneración de los espacios verdes, generando un efecto multiplicador en la flora y fauna locales. “Estos proyectos sí generan una diferencia muy importante. Vamos a poder polinizar toda esta zona de manera impresionante, lo que traerá más vida y favorecerá la restauración del ecosistema”, agregó.

Federico Muñoz, fundador de Abejedario, destacó la relevancia del trabajo colaborativo: “Nosotros aportamos las abejas junto con Grupo OMNILIFE-Chivas para que todos los procesos de restauración en el Bosque de La Primavera tengan un verdadero efecto polinizador y se siga incrementando este proceso”.

La instalación de colmenas en un estadio deportivo representa un modelo innovador de sostenibilidad urbana, donde cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un futuro más ecológico. La ubicación de las colmenas, cuidadosamente seleccionada, asegura que no interfiera con las actividades del estadio ni ponga en riesgo a los asistentes, garantizando la convivencia segura entre humanos y abejas.

Con iniciativas como esta, Grupo OMNILIFE-Chivas busca inspirar a la sociedad mexicana y transmitir un mensaje claro: cuidar el medio ambiente es un compromiso que se puede integrar en todos los ámbitos de la vida, incluso en el deporte. El Estadio AKRON se consolida así como un espacio que promueve la biodiversidad y la sostenibilidad, sirviendo de ejemplo de cómo la innovación y la conciencia ambiental pueden coexistir en entornos urbanos y deportivos.

Beneficios ambientales del proyecto

La instalación de colmenas en las inmediaciones del Estadio AKRON representa una acción concreta para la conservación del medio ambiente, con impactos positivos que van más allá de la producción de miel. Este proyecto, liderado por Grupo OMNILIFE-CHIVAS en colaboración con Abejedario y la Fundación Jorge Vergara, genera al menos seis beneficios claros para el ecosistema local.

Polinización y conservación de la flora local. Las abejas desempeñan un papel esencial en la polinización, proceso que permite la reproducción de plantas y flores. Con la colocación de colmenas en el estadio, se fortalece la regeneración de los jardines y áreas verdes, asegurando que la biodiversidad local se mantenga y se expanda. Esto contribuye a la salud general del ecosistema urbano.

Protección de especies endémicas. El proyecto utiliza abejas endémicas de la región, sin aguijón, lo que permite conservar estas especies nativas sin riesgos para la población humana. Esto ayuda a preservar la fauna local, evitando que se vea amenazada por la disminución de polinizadores en el entorno urbano y rural.

Promoción de ecosistemas resilientes. Al aumentar la actividad polinizadora, las colmenas favorecen ecosistemas más resistentes a cambios ambientales y fenómenos climáticos extremos. La diversidad vegetal resultante fortalece el suelo, reduce la erosión y mantiene la estabilidad de los espacios verdes, incrementando la capacidad del entorno para adaptarse al cambio climático.

Producción de miel natural y sostenible. Más allá de sus efectos ecológicos, las colmenas producen miel 100% natural mediante prácticas amigables con el medio ambiente. Este producto no solo genera valor económico, sino que demuestra que es posible combinar conservación con actividades productivas sostenibles.

Conciencia ambiental y educación. El proyecto sirve como un modelo visible de sostenibilidad urbana. La presencia de colmenas en un espacio deportivo permite sensibilizar a la población sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de integrar prácticas responsables en la vida cotidiana, fortaleciendo la educación ambiental en la comunidad.

Apoyo a la restauración ecológica regional. Las colmenas actúan como agentes activos en la regeneración de áreas verdes cercanas al Bosque de La Primavera y otras zonas urbanas. La polinización constante ayuda a fijar y expandir especies vegetales nativas, promoviendo procesos de restauración ecológica y asegurando un equilibrio natural más duradero.

