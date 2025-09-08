Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y contribuir al cuidado del medio ambiente, este miércoles se inauguró una zona de colmenas en las inmediaciones del Estadio AKRON. La iniciativa fue encabezada por Amaury Vergara, Presidente del Consejo Administrativo del Grupo OMNILIFE-Chivas, en colaboración con REVIVE, Fundación Jorge Vergara y la empresa Abejedario.El proyecto busca fortalecer la polinización de los jardines y espacios verdes que rodean el estadio, promoviendo la regeneración activa del ecosistema y apoyando los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático. La instalación de las colmenas permitirá que las abejas endémicas de la región, especies sin aguijón, contribuyan al desarrollo de la flora local sin representar riesgo para los aficionados o las actividades en el estadio.Las colmenas se colocaron en zonas estratégicas y tendrán una doble función: producir miel 100% natural y conservar las poblaciones de abejas, fundamentales para la biodiversidad de la zona. Abejedario, reconocida por su enfoque ecológico en la producción de miel y proyectos sustentables, se encargó de la instalación y cuidado de estos organismos.“Estamos contribuyendo a algo muy importante. El Estadio AKRON será el primer estadio en el mundo que sabemos que tiene sus colmenas. Es vital generar modelos sustentables y devolverle a la tierra lo que le hemos quitado”, señaló Amaury Vergara durante la inauguración.El proyecto refuerza el compromiso de Grupo OMNILIFE-Chivas con acciones que generen un impacto positivo en la comunidad y el entorno natural. Vergara enfatizó que estas iniciativas fomentan la biodiversidad y la regeneración de los espacios verdes, generando un efecto multiplicador en la flora y fauna locales. “Estos proyectos sí generan una diferencia muy importante. Vamos a poder polinizar toda esta zona de manera impresionante, lo que traerá más vida y favorecerá la restauración del ecosistema”, agregó. Federico Muñoz, fundador de Abejedario, destacó la relevancia del trabajo colaborativo: “Nosotros aportamos las abejas junto con Grupo OMNILIFE-Chivas para que todos los procesos de restauración en el Bosque de La Primavera tengan un verdadero efecto polinizador y se siga incrementando este proceso”.La instalación de colmenas en un estadio deportivo representa un modelo innovador de sostenibilidad urbana, donde cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un futuro más ecológico. La ubicación de las colmenas, cuidadosamente seleccionada, asegura que no interfiera con las actividades del estadio ni ponga en riesgo a los asistentes, garantizando la convivencia segura entre humanos y abejas.Con iniciativas como esta, Grupo OMNILIFE-Chivas busca inspirar a la sociedad mexicana y transmitir un mensaje claro: cuidar el medio ambiente es un compromiso que se puede integrar en todos los ámbitos de la vida, incluso en el deporte. El Estadio AKRON se consolida así como un espacio que promueve la biodiversidad y la sostenibilidad, sirviendo de ejemplo de cómo la innovación y la conciencia ambiental pueden coexistir en entornos urbanos y deportivos. CT