Cruz Azul, el único invicto del Apertura 2025 tras ocho jornadas

Cruz Azul atraviesa un inicio de torneo soñado. Luego de ocho fechas disputadas en el Apertura 2025, la Máquina se mantiene como el único equipo invicto de la Liga MX, confirmando su gran momento bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón.

El conjunto celeste suma 20 puntos de 24 posibles, con un balance de seis victorias y dos empates, lo que lo coloca en segundo lugar, solo por detrás de Monterrey, que es líder con 21 unidades. En la jornada 8, Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca como visitante, resultado que le permitió sostener su paso firme mientras otros clubes que también aspiraban a mantenerse sin derrotas cedieron terreno.

Uno de los casos más sonados fue el del América, que llegaba como invicto con cinco triunfos y dos igualadas al Clásico Nacional, pero en su búsqueda de mantener esta racha positiva, cayó ante las Chivas por un marcador de 1-2, dejando a los celestes como el único equipo sin perder en el campeonato.

El estilo de juego celeste destaca por su solidez defensiva y orden táctico, acompañado de un ataque eficaz que ha sabido resolver partidos complicados. Sobre todo, teniendo en cuenta que Cruz Azul tiene a dos delanteros en el Top-10 de goleadores de la campaña, siendo Ángel Sepúlveda con 5 y Carlos Rodríguez acumulando 3 anotaciones.

El reto para Cruz Azul será sostener este rendimiento en las próximas jornadas, donde enfrentará rivales directos en la parte alta de la tabla y deberá manejar la presión de ser señalado como uno de los grandes favoritos al título.

Por ahora, La Máquina no solo presume ser sublíder, sino también el equipo más difícil de vencer en el torneo, ya que además es la mejor defensiva con solo 8 dianas toleradas.

