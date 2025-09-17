Una jubilación digna es el sueño de todo trabajador después de haber entregado años de esfuerzo y compromiso a sus labores. En México, quienes concluyen su vida del trabajo tienen la posibilidad de acceder a los recursos que han acumulado en su cuenta de Afore, lo cual representa una parte importante de su sustento económico durante la etapa de retiro.

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden disponer de estos fondos mediante diferentes esquemas, dependiendo del régimen bajo el cual hayan cotizado. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre quienes inician este proceso es cuánto tiempo deben esperar para recibir su primer pago tras haberse jubilado. Esta inquietud es relevante, ya que muchas personas dependen de ese ingreso para cubrir sus gastos básicos una vez que dejan de trabajar.

En México existen dos leyes principales en materia de seguridad social: la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997. La llamada "Nueva Ley", correspondiente a 1997, gestiona directamente los fondos con las Afores. Por su parte, quienes están amparados por la Ley 73 deben realizar el trámite directamente ante el IMSS para acceder a su pensión.

Para los trabajadores afiliados a la Ley 73, es necesario presentar una Solicitud de Pensión del IMSS. Este documento es importante, ya que marca el cierre formal del proceso de jubilación. En él se especifica el monto que recibirá el pensionado, la fecha en que comenzará a recibirlo y, especialmente, cuándo se hará el primer depósito.

Aunque la resolución puede emitirse en un plazo aproximado de dos semanas, los tiempos varían dependiendo de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS que atienda el trámite. En muchos casos, el proceso completo puede tardar entre 60 y 90 días, debido a la verificación de documentos y la validación del régimen del solicitante.

Una vez recibida la resolución, el primer pago de pensión se deposita el día 1 del mes siguiente, así lo indica la Guía para Tramitar tu Pensión IMSS . Por ello, es importante que los futuros pensionados consideren estos tiempos para planificar su transición al retiro sin contratiempos financieros.

ESPECIAL / IMSS

