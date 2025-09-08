Después de un inicio complicado en el Torneo Apertura 2025, Chivas buscará dar un golpe de autoridad este fin de semana ante el América en el Clásico Nacional. El conjunto rojiblanco no solo intentará terminar con su racha de partidos sin ganar en el torneo, sino también dejar atrás su mala racha como visitante.

En el presente campeonato, Chivas lleva cuatro partidos sin victoria. Por lo tanto, el estratega Gabriel Milito y su equipo sienten una presión considerable por regresar al camino del triunfo, y el encuentro contra el América representa una gran oportunidad para dejar atrás esa mala racha.

El equipo rojiblanco suma cuatro derrotas y un solo empate en sus últimos juegos, por lo que en su visita a la capital buscarán conseguir lo que sería su segundo triunfo en lo que va del torneo.

Además, la racha negativa de Chivas no se limita a este campeonato, ya que desde el semestre pasado acumula una seguidilla de juegos sin ganar como visitante, sumando un total de siete partidos sin obtener un triunfo fuera de casa.

La racha negativa del Guadalajara como visitante comenzó en la jornada 12 del Torneo Clausura 2025, tras empatar 1-1 ante Bravos de Juárez. Desde ese encuentro, los rojiblancos registran cuatro empates y tres derrotas en patio ajeno en los últimos dos torneos.

El último triunfo de Chivas como visitante fue el 1 de marzo en la Jornada 10 del semestre pasado, cuando el equipo venció 0-1 a Pumas en Ciudad Universitaria. Esto significa que el Guadalajara lleva un total de cinco meses sin conseguir una victoria fuera de casa.

SV