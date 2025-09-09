Martes, 09 de Septiembre 2025

Futbol hoy 9 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 9 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 9 de septiembre de 2025 - Amistoso EN VIVO

  • Nueva Zelanda vs Australia | 01:00 horas | FIFA+ |
  • México vs Corea del Sur | 19:30 horas | TUDN, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |

Partidos hoy martes 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Tanzania vs Níger | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Zimbabue vs Ruanda | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Sierra Leona vs Etiopía | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Kenia vs Seychelles | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Namibia vs Santo Tomé | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Burkina Faso vs Egipto | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Cabo Verde vs Camerún | 10:00 horas | FIFA+ |
  • R.D. Congo vs Senegal | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Sudáfrica vs Nigeria | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Togo vs Sudán | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Azerbaiyán vs Ucrania | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Armenia vs República Irlanda | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Francia vs Islandia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Bosnia vs Austria | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Noruega vs Moldavia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Serbia vs Inglaterra | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Hungría vs Portugal | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Chipre vs Rumanía | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Albania vs Letonia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Angola vs Mauricio | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Gabón vs Costa de Marfil | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Mauritania vs Sudán del Sur | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Benín vs Lesoto | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Gambia vs Burundi | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Ecuador vs Argentina | 17:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube |
  • Jamaica vs Trinidad y Tobago | 18:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |
  • Curazao vs Bermudas | 18:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |
  • Costa Rica vs Haití | 20:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |
  • Honduras vs Nicaragua | 20:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

