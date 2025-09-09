Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 9 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 9 de septiembre de 2025 - Amistoso EN VIVO

Nueva Zelanda vs Australia | 01:00 horas | FIFA+ |

México vs Corea del Sur | 19:30 horas | TUDN, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |

Partidos hoy martes 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Tanzania vs Níger | 07:00 horas | FIFA+ |

Zimbabue vs Ruanda | 07:00 horas | FIFA+ |

Sierra Leona vs Etiopía | 07:00 horas | FIFA+ |

Kenia vs Seychelles | 07:00 horas | FIFA+ |

Namibia vs Santo Tomé | 07:00 horas | FIFA+ |

Burkina Faso vs Egipto | 10:00 horas | FIFA+ |

Cabo Verde vs Camerún | 10:00 horas | FIFA+ |

R.D. Congo vs Senegal | 10:00 horas | FIFA+ |

Sudáfrica vs Nigeria | 10:00 horas | FIFA+ |

Togo vs Sudán | 10:00 horas | FIFA+ |

Azerbaiyán vs Ucrania | 10:00 horas | SKY Sports |

Armenia vs República Irlanda | 10:00 horas | SKY Sports |

Francia vs Islandia | 12:45 horas | SKY Sports |

Bosnia vs Austria | 12:45 horas | SKY Sports |

Noruega vs Moldavia | 12:45 horas | SKY Sports |

Serbia vs Inglaterra | 12:45 horas | SKY Sports |

Hungría vs Portugal | 12:45 horas | SKY Sports |

Chipre vs Rumanía | 12:45 horas | SKY Sports |

Albania vs Letonia | 12:45 horas | SKY Sports |

Angola vs Mauricio | 13:00 horas | FIFA+ |

Gabón vs Costa de Marfil | 13:00 horas | FIFA+ |

Mauritania vs Sudán del Sur | 13:00 horas | FIFA+ |

Benín vs Lesoto | 13:00 horas | FIFA+ |

Gambia vs Burundi | 13:00 horas | FIFA+ |

Ecuador vs Argentina | 17:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube |

Jamaica vs Trinidad y Tobago | 18:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |

Curazao vs Bermudas | 18:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |

Costa Rica vs Haití | 20:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |

Honduras vs Nicaragua | 20:00 horas | Concacaf Go, Concacaf YouTube |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

