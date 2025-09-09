Martes, 09 de Septiembre 2025

Por: Anel Solis

El peso mexicano inicio con una tendencia a la apreciación, las primeras horas de este 9 de septiembre.

En este inicio de jornada, de este 9 de septiembre el tipo de cambio se cotizóen 18.64 pesos por unidad, lo que representa una apreciación del 0.08%  de la divisa mexicana, respecto al cierre del lunes.

 ¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 9 de septiembre en Banco Azteca?

Este 9 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.65 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. 

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 9 de septiembre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.7792 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para las primeras horas de este martes 9 de septiembre.

Tipo de cambio del dólar a peso lunes 9 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.90   19.30
Banco Azteca  17.65   19.14
BBVA Bancomer 17.81 18.94
Banorte 17.50 19.00
Citibanamex 18.08 19.12
Scotiabank   16.60 19.60

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 9 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).*** 

