Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su PAGO mañana lunes 15 de septiembre

De acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, a esta letra se le depositará su pago de la Pensión Bienestar

Por: El Informador

¿Qué letra recibe su depósito mañana lunes 15 de septiembre? ESPECIAL / BANCO DE BIENESTAR

En este mes de septiembre continúa con la dispersión de pagos para diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar,  del bimestre septiembre y octubre, se trata del quinto pago del año.

Los depósitos comenzaron el 01 y terminarán el 25 de septiembre, por lo que miles de personas se preguntan cuál día del mes podrán retirar su dinero.

¿Qué letra recibe su depósito mañana lunes 15 de septiembre?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mañana 15 de septiembre caerá el pago para quienes inician con la letra “M”.

 ESPECIAL
ESPECIAL

Programas que recibirán su depósito

De acuerdo con el mismo calendario, este mes los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

Monto por cada programa

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.
Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.
Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.
Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

