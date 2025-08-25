Juárez vs Santos (2-1)

Santos Laguna estuvo cerca de la victoria tras adelantarse con un gol de Cristian Dájome al 11', pero Bravos reaccionó al final: Ángel Zaldívar empató al 88' y Denzell García sentenció al 90+2, dejando el marcador 2-1. A pesar de los intentos de los Guerreros en los minutos finales, no pudieron revertir el resultado, reflejado en su grisáceo ánimo. En la siguiente jornada del Apertura 2025, Bravos visitará a Mazatlán y Santos recibirá a Tigres.

Querétaro vs Alético San Luis (3-2)

Querétaro logró su primera victoria del Apertura 2025 al vencer 3-2 a Atlético de San Luis en el Clásico de la 57, gracias a un agónico penalti de Santiago Homenchenko al 90+8. A pesar de que Joao Pedro adelantó a los visitantes al 10' y luego anotó su doblete al 73', los locales remontaron con goles de Alí Ávila y Juan Robles, tomando el control del partido. Tras la revisión del VAR, el penal que definió el triunfo confirmó la reactivación de Querétaro bajo la dirección de Benjamín Mora frente a uno de sus históricos rivales.

Xolos vs Chivas (3-3)

Chivas rescató un espectacular empate 3-3 ante Xolos de Tijuana tras remontar un marcador adverso de 3-0. Gilberto Mora adelantó a los locales al 4' y sumó un segundo tanto, mientras que un penal fallado por Adónis Preciado parecía mantener la ventaja de Tijuana. Sin embargo, en la segunda parte, el Rebaño mostró carácter con goles de Armando González, Efraín Álvarez y el decisivo zurdazo de Roberto "Piojo" Alvarado, logrando empatar y silenciar el estadio Caliente.

León vs Pachuca (1-1)

Pachuca y León igualaron 1-1 en un partido marcado por dos penales y un juego afectado por el clima húmedo. Ousamma Idrissi adelantó a los Tuzos al transformar un penal al 10', mientras que Ismael Díaz empató para los Esmeraldas antes del medio tiempo tras otra pena máxima. A pesar de la expulsión de Valentín Gauthier al 78', Pachuca no pudo superar a León, que resistió para mantener el empate. Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto, y León acumula nueve goles recibidos bajo la dirección de Eduardo Berizzo.

Monterrey vs Necaxa (3-0)

Monterrey se convirtió en el nuevo líder del futbol mexicano tras vencer 3-0 a Necaxa en el estadio BBVA, gracias a una exhibición ofensiva de Domènec Torrent. Lucas Ocampos abrió el marcador al 14', seguido de un gol olímpico de Sergio Canales al 20', mientras que Sergio Ramos cerró la cuenta con un penal. Con este triunfo, los Rayados tomaron el liderato en solitario y buscarán mantenerlo la próxima jornada visitando a Puebla.

Mazatlán vs Tigres (2-2)

Tigres rescató un empate agónico 2-2 ante Mazatlán FC, a pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 5 tras la expulsión de Bryan Colula. Facundo Miranda adelantó a los Cañoneros al 21', y Ángel Correa empató antes del descanso; en el segundo tiempo, Fábio Gomes puso nuevamente en ventaja a Mazatlán. Finalmente, Nicolás Ibáñez logró el empate para Tigres en tiempo de compensación, tras varios intentos fallidos, asegurando un punto en un partido sufrido para los felinos.

Cruz Azul vs Toluca (1-0)

Cruz Azul superó la tormenta y venció 1-0 a Toluca en el Olímpico Universitario, manteniendo su invicto por seis partidos y consolidándose como sublíder del Apertura 2025 con 14 puntos. Luka Romero, ingresado de cambio, fue el héroe al marcar de cabeza al 77', tras un centro de Chiquete Orozco, mientras Hugo González evitaba previamente que los visitantes se acercaran. Cruz Azul dominó el partido con José Paradela como motor ofensivo, mientras Toluca apostó al orden y la resistencia. En los minutos finales, la Máquina defendió con carácter su ventaja, asegurando un triunfo vital antes de la pausa por la fecha FIFA y preparando su visita a Chivas, mientras Toluca enfrentará al Atlético de San Luis.

Pumas vs Puebla (0-0)

Pumas sumó un empate 0-0 ante Puebla en el Olímpico Universitario, en un partido que dejó más dudas que certezas, pese a enfrentarse al último lugar de la tabla. El equipo auriazul generó varias ocasiones, pero la falta de contundencia y la sólida defensa visitante impidieron reflejar su superioridad en el marcador. Aaron Ramsey debutó desde el banquillo, recibiendo una cálida bienvenida, pero tampoco pudo cambiar el rumbo del partido. Con esta tercera igualada consecutiva, Pumas apenas acumula seis de 18 puntos posibles y sigue presionado en la tabla, lejos de la zona de Liguilla.

Atlas vs América (2-4)

El América se impuso 4-2 al Atlas en un partido lleno de emociones y giros dramáticos en el estadio Jalisco, remontando un marcador adverso gracias a goles de Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Víctor Dávila. El encuentro estuvo marcado por la intensidad, los constantes cambios en el marcador y las decisiones estratégicas de André Jardine, incluida la incorporación decisiva de Saint-Maximin, quien anotó un tanto agónico. Además del espectáculo futbolístico, el partido destacó por el regreso de figuras como Diego Cocca, homenajes y la capacidad del América para mantener su invicto, dejando al público con un duelo memorable.

Así queda la tabla general tras la Jornada 6

Posición Equipo Puntos 1 Monterrey 15 2 América 14 3 Cruz Azul 14 4 Pachuca 13 5 Tigres 10 6 Toluca 10 7 Xolos 9 8 Juárez 8 9 León 7 10 Atlético San Luis 6 11 Santos 6 12 Mazatlán 6 13 Pumas 6 14 Necaxa 5 15 Atlas 5 16 Chivas 4 17 Querétaro 4 18 Puebla 4

