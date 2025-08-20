Crédito Mujer Fonacot: Requisitos, monto y cómo solicitarlo en 2025

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) continúa en 2025 con su programa Crédito Mujer Efectivo, una iniciativa destinada a apoyar financieramente a mujeres que laboran en empresas afiliadas al instituto dentro del sector formal en México. Este crédito se deposita directamente en la cuenta bancaria de la solicitante y busca brindar una opción accesible para adquirir bienes duraderos o afrontar necesidades económicas, con pagos descontados vía nómina.

Para acceder a este financiamiento, las interesadas deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos: ser mayores de edad, tener al menos seis meses de antigüedad laboral y percibir ingresos a partir del salario mínimo vigente en la zona centro del país. En el caso de trabajadoras con empleos eventuales, se puede considerar experiencia acumulada en distintos centros de trabajo, siempre que no haya más de cinco días hábiles entre empleos. También se solicitan referencias personales, correo electrónico y un número celular para validación.

El trámite exige presentar documentos en original, como una identificación oficial vigente (INE o pasaporte), comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario con CLABE, y los últimos cuatro recibos de nómina consecutivos. En el caso de extranjeras, se requiere la Tarjeta de Residente Permanente. Fonacot puede pedir documentación adicional dependiendo del caso.

El Crédito Mujer Efectivo ofrece condiciones atractivas, como una tasa de interés anual desde 8.90% y un CAT que varía entre 17.2% y 26.6%, sin comisión por apertura. Las beneficiarias pueden elegir plazos de pago entre 6 y 30 meses, y el monto máximo a otorgar equivale a hasta cuatro meses de salario, dependiendo de factores como el historial crediticio y el porcentaje de descuento elegido (10%, 15% o 20%). El crédito incluye un seguro en caso de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad total.

Para iniciar el trámite, las trabajadoras deben agendar una cita a través del portal oficial del Fonacot. Si no cuentan con número de cliente, deben completar un prerregistro en línea con sus datos personales y laborales. Posteriormente, deberán acudir de forma presencial a las oficinas del instituto con la documentación requerida para formalizar el proceso.

