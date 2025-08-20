Después de que los futbolistas Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez salieron abucheados en el duelo ante Bravos de Juárez, el defensa de Chivas, Luis Romo, aseguró que nadie se salva ante el mal momento que vive el equipo en la Liga MX, por lo que si hay abucheos, tienen que ser para todos.

"Tenemos que salvar esto, sacar a todo el equipo, porque si abuchear a un compañero es abuchear a todos, no lo tomamos como que fueron ellos dos. Yo creo que si hubiera salido alguien más, hubiera sido lo mismo, entonces lo tomamos como que es el equipo, porque eso intentamos tener que hacer, hablar dentro, que nos respalden y que nos ayuden a salir juntos, porque aquí nadie se salva. Al final del día somos todos, todos somos Chivas y todos juntos tenemos que darle vuelta a esa situación", señaló.

Asimismo, reconoció que entiende el que la gente los despida con abucheos porque es parte de la exigencia que tiene el equipo, por lo que buscarán revertir esa situación.

"Creo que lo tenemos bien merecido al final de cuentas, no hay que justificarnos, hay que tener esa exigencia, y creo que esa exigencia tiene que estar, pase lo que pase por el torneo, pero lo que te digo, mejorar mucho más en la contundencia, en la confianza, en ir a tope, más a la jugada, que es ese salto que nos está faltando para dar ese golpe de autoridad que nos estamos dando", agregó.

Al final, Luis Romo enfatizó que, para evitar caer en los errores que les han afectado en los partidos, tendrán que tener mayor malicia y mayor contundencia dentro del campo.

"Creo que nuestros errores son más señalados y está bien, así debe de ser. Entonces, te digo, Gabriel Milito tiene esa confianza plena y nos da muchas herramientas. Creo que afinar detalles y tener más malicia o maldad dentro del campo, no permitir que nos hagan goles tan fáciles, porque creo que tenemos muy buen volumen de juego, hemos generado y también tenemos que ser más contundentes", concluyó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF