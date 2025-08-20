Bolsa Mexicana termina jornada con pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una pérdida del 0.41 % y su principal indicador se ubicó en 58 mil 221.47 unidades para retroceder en dos de las últimas tres sesiones, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

Indicó que en Estados Unidos el Dow Jones ganó pero se observaron pérdidas en el Nasdaq Composite y el S&P 500, mientras que en Europa, el STOXX 600 avanzó al igual que el FTSE 100 de Londres y el DAX alemán cayó.

En México, precisó Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró la sesión con una pérdida de 0.41 % para caer en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del índice, apuntó la especialista, destacaron los retrocesos de las emisoras: Alfa (-0.99 %), Televisa (-3.26 %), América Móvil (-0.17 %), GCC (-1.32 %) y Cemex (-0.12 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que este miércoles el mercado mexicano "se sumó a la tendencia negativa de sus pares estadounidenses" y con su retroceso redujo su avance mensual a +1.4 % y el acumulado en lo que va de 2025 a +17.6 %.

"A nivel empresarial, 25 de las 36 principales emisoras que componen el IPC registraron pérdidas", apuntó el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.32 % frente al dólar, al cotizar en 18.75 unidades por billete verde, tras cerrar en 18.81 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 140 millones de títulos por un importe de 12.268 millones de pesos.

De las 615 firmas que cotizaron en la jornada, 222 terminaron con sus precios al alza, 364 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el 3.33 %; de la cementera Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el 3.17 %, y de la aseguradora automotriz Qualitas (Q) con el 2.08 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O) con el -4.85 %; del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL) con el -3.85 % y del conglomerado de medios Televisa (TLEVISA CPO) con el -3.26 %.

MF